Cruise Days in Hamburg: Feuerwerk-Spektakel und ein besonderes Schiff zum Start

Mit großem Feuerwerk und Lichter-Spektakel wurden am Freitagabend die 10. Hamburg Cruise Days gestartet. Ein Kreuzfahrtschiff stand dabei besonders im Mittelpunkt.

Mit der Fahrt des Kreuzfahrtschiffs „Vasco Da Gama“ entlang des Hamburger Hafens haben am Freitagabend die 10. Hamburg Cruise Days begonnen. Während der Fahrt wurde Feuerwerk über dem Hafen gezündet. Entlang der Elbe öffneten schon am Nachmittag Stände.

Acht Kreuzfahrtschiffe bis Sonntag erwartet

Während der Fahrt der „Vasco Da Gama" wurde ein Feuerwerk über dem Hafen gezündet.

Die „Vasco Da Gama“ ist laut Steckbrief 219 Meter lang, also nahezu dreimal so lang wie die Rolltreppe der Elbphilharmonie, und 31 Meter breit. Das Schiff wurde 1993 in Dienst gestellt. Es bietet rund 1000 Passagieren Platz.

Die Cruise Days sind eine Werbeveranstaltung der Kreuzfahrtbranche. Bis Sonntag werden insgesamt acht Kreuzfahrtschiffe erwartet. Einige Anhänger der Klimaschutzgruppe Extinction Rebellion protestierten vor Beginn der Cruise Days gegen die Veranstaltung, die alle zwei Jahre gefeiert wird. (dpa/mp)