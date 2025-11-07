Großes Feuerwerk schreckt Hamburger auf: Was war denn da los?

Das laute Knallen war in weiten Teilen der Stadt zu hören: Am Donnerstagabend sorgte ein großes Feuerwerk in Hamburg kurzzeitig für Verwirrung – dabei gab es nur etwas zu feiern.

Gegen 21.30 Uhr startete vor dem Cruise Center am Baakenhöft in der HafenCity ein riesiges Feuerwerk: Die Reederei „SAL Heavy Lift“ feierte die Taufe ihres neuen Schiffes, der „Elise“: ein 150 Meter langer Schwerlasttransporter, der unter anderem riesige Turbinen zu Offshore-Windparks bringen soll.

Was für Pyro-Fans ein farbenfrohes Spektakel war, ließ andere Hamburger zusammenzucken. „Ich fand das Knallen echt beängstigend, irgendwie – war schon doll und konnte mir auch nicht erklären, warum Donnerstag 21:30“, schrieb eine Nutzerin auf Facebook. Ein anderer hatte gar Angst um sein Inventar: „In Hammerbrook hatte man das Gefühl, die Fenster fliegen gleich raus, so laut war es …“

Das Feuerwerk war jedoch völlig legal. Wie die Polizei bestätigte, handelte es sich um ein angemeldetes Tauffeuerwerk, das etwa 90 Sekunden dauerte. Für die Beamten gab es keinen Einsatzgrund.