Großer Warnstreik im Hamburger Handel: Diese Geschäfte sind betroffen

Am Freitag sollen Mitarbeiter im Handel zeitweise die Arbeit niederlegen. Hintergrund sind andauernde Tarifgespräche. Die Verdi-Verhandlungsführerin äußerte sich erbost über das Arbeitgeberangebot.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ruft Beschäftigte im Hamburger Handel am Freitag zum Warnstreik auf. Der Aufruf richtet sich unter anderem an Arbeitnehmer von H&M, Zara, Primark, Ikea, Metro und Rewe, wie Verdi mitteilte. Die Gewerkschaft plant am Freitagvormittag eine Kundgebung vor dem Gewerkschaftshaus nahe dem Hauptbahnhof.

H&M, Zara, Primark, Ikea, Metro, Rewe: Beschäftigte zum Warnstreik aufgerufen

Hintergrund sind laufende Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft und der Handelsverband Nord liegen in den Gesprächen auseinander. Verdi-Verhandlungsführerin Heike Lattekamp hatte nach der zweiten Gesprächsrunde das erste Arbeitgeberangebot als „Unverschämtheit“ bezeichnet.

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Verdi fordert, Löhne und Gehälter der rund 90.000 Beschäftigten um sieben Prozent zu erhöhen. Die monatliche Bezahlung solle brutto um mindestens 225 Euro steigen. Die Arbeitgeber bieten in zwei Stufen insgesamt 3,5 Prozent mehr Entgelt als bislang. Auch bei den Laufzeiten liegen die Tarifparteien auseinander. Am 2. Juni sollen die Gespräche fortgesetzt werden. (dpa/mp)