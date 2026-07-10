Von Fahrzeugen bis zu Gewerbebetrieben: Mehrere Behörden waren vergangenen Woche gemeinsam in Billbrook im Einsatz. Wo sie fündig wurden.

Am Donnerstag kontrollierten Mitarbeiter des Bezirksamts Hamburg-Mitte, der Polizei, des Zolls und des Landesbetriebs Verkehr Fahrzeuge und Betriebe in Billbrook. (Symbolbild) picture alliance

Mutmaßliche Fälle von Schwarzarbeit, mehrere abgeschleppte Autos und eingezogene Kennzeichen – bei einer groß angelegten Kontrolle in Billbrook stellten die Einsatzkräfte zahlreiche Verstöße bei Betrieben und Fahrzeugen fest.

An dem Einsatz im Porgesring in Billbrook waren am Donnerstag das Bezirksamt Hamburg-Mitte, die Polizei, der Zoll und erstmals auch der Landesbetrieb Verkehr (LBV) beteiligt. Zwischen 9.30 und 15 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte Gewerbebetriebe und Fahrzeuge im öffentlichen Raum. Die Einsatzkräfte konzentrierten sich auf nicht zugelassene und falsch geparkte Fahrzeuge sowie auf mögliche Verstöße in den Betrieben.

Laut Bezirksamt Mitte traf der Zoll in zwei Betrieben auf Personen, gegen die nun wegen des Verdachts der Schwarzarbeit ermittelt wird. Eine weitere Person ohne Ausweispapiere brachten die Beamten zur Feststellung ihrer Identität auf die Wache .

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17 Autos wurden abgeschleppt

Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte 56 Fahrzeuge: Sieben davon wurden sofort abgeschleppt, für weitere 17 wurden entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Besonders auffällig: Vor einem Betrieb parkten elf Schrottfahrzeuge mit finnischen Kennzeichen. Sieben davon waren allerdings nicht zugelassen – das konnten die Kontrolleure mithilfe des LBV herausfinden.

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Außerdem überprüfte der LBV in vier Betrieben die Nutzung sogenannter roter Kennzeichen – in zwei davon zog der LBV mehrere Kennzeichen ein. Bei drei weiteren Fahrzeugen wurden die Kontrolleure auf Unstimmigkeiten bei der Zulassung aufmerksam. Die Polizei leitete am Ende des Tages drei Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauchs ein.

Immer wieder werden Einsatzkräfte der Polizei oder Beamte des Zolls nach Billbrook gerufen: Vor rund einem Monat war in der Nacht ein Fahrgast auf einen Taxifahrer losgegangen und forderte Bargeld. Im Dezember 2025 war es in einer Winternotprogramm-Unterkunft in Billbrook zu einer tödlichen Auseinandersetzung gekommen. Und im März 2023 stellten Ermittler des Zolls im Rahmen einer Kontrolle ein Paket mit rund 6,5 Kilogramm Marihuana sicher. Im vergangenen Jahr musste sich der Verdächtige vor Gericht verantworten.