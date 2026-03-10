mopo plus logo
Die ikonischen Dom-Buchstaben auf der Feldstraßen-Seite – mittlerweile ersetzt (Archivbild).

Die ikonischen Dom-Buchstaben auf der Feldstraßen-Seite – mittlerweile ersetzt (Archivbild). Foto: Patrick Sun

  • St. Pauli

Große Veränderung auf dem Dom – Kosten müssen die Schausteller tragen

Wer den Dom besucht, betritt ihn durch Eingangstore mit leuchtenden Dom-Buchstaben. Doch die Tore sind in die Jahre gekommen – sie werden nun ersetzt.

Den Anfang machte in dieser Woche das Tor an der Feldstraße links des Bunkers, wie das „Abendblatt” zuerst berichtete. Das alte, beigefarbene Schild mit dem roten Schriftzug „Herzlich willkommen“ und dem Hamburg-Wappen wurde ersetzt. Nur der ikonische Dom-Schriftzug mit den gelben Strahlen erinnert auch in Zukunft noch an die alten Tore.

  Das neue Dom-Schild
    Das neue Dom-Schild
    Das neue Dom-Schild
  In Hamburg sagt man Tschüss: Das Schild aus der Dom-Richtung.
    In Hamburg sagt man Tschüss: Das Schild aus der Dom-Richtung.
    In Hamburg sagt man Tschüss: Das Schild aus der Dom-Richtung.

Nun begrüßt ein leuchtend gelbes „Moin“ – umgeben von Riesenrad, Kettenkarussell und Achterbahn – die Besucher. Ein großes „Tschüss“ vor blauem Hintergrund verabschiedet die Gäste.

Alle drei Eingangstore an der Feldstraße – rechts und links des Bunkers und an der Ecke zur Glacischaussee – sollen im Laufe des Jahres im gleichen Stil modernisiert werden. Nur das etwas anders aussehende Tor an der Seite zum U-Bahnhof St. Pauli bleibt unverändert. Die Kosten von etwa 5000 bis 8000 Euro pro Tor tragen die Schausteller aus ihrem Werbeetat. (mp)

