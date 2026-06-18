Sie war Mama von sechs Jungtieren und begeisterte zwölf Jahre lang Besucher im Tierpark Hagenbeck: Nun ist Tigerweibchen Maruschka gestorben.

Tigerdame Maruschka lebte zwölf Jahre lang im Tierpark Hagenbeck – nun ist die Großkatze gestorben. Christian Charisius/dpa

Trauer im Tierpark Hagenbeck: Tigerdame Maruschka ist überraschend gestorben. Sie sei am Mittwoch aus einer Narkose nicht mehr erwacht, teilte der Tierpark am Donnerstag mit. Die in einem russischen Zoo geborene Maruschka wurde 15 Jahre alt.

„Maruschka lebte seit zwölf Jahren im Tierpark und hat uns einige gesunde Jungtiere geschenkt und viele Jahre die Besucher mit ihrem stattlichen Auftreten begeistert“, sagte Zootierarzt Michael Flügger. 2017 und 2022 brachte Maruschka insgesamt sechs Jungtiere zur Welt.

„In den vergangenen Tagen zeigte die Tigerin ein verändertes Verhalten – sie war geschwächt und fraß weniger als gewöhnlich“, teilte der Tierpark weiter mit. Um die Ursache abzuklären, hätten sich die Tierärzte für eine Untersuchung unter Narkose entschieden.

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Krebsbefall am Herzen

Bei einer Obduktion wurde festgestellt, dass Maruschka an einem hochgradigen Krebsbefall am Herzen litt. „Infolge der eingeschränkten Herzfunktion sind zudem Flüssigkeitseinlagerungen in der Brusthöhle und im Herzbeutel entstanden. Diese schränkten die Lungenfunktion massiv ein.“

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Mit dem Tod von Maruschka verbleiben Tigerkater Yascha und Tochter Rida im Tierpark. Sie soll Hagenbeck den Angaben zufolge zeitnah verlassen und wird nach Kanada gehen. (dpa)