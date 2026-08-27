Altona-Nord wird zum RISE-Fördergebiet: 3,2 Millionen Euro stehen bereit, um Straßen, Plätze, soziale Einrichtungen und Klimaschutz zu verbessern.

Die Gegend rund um den S‑Bahnhof Holstenstraße ist bislang nicht besonders attraktiv. (Archivbild) picture alliance / ABBfoto

Hamburg nimmt sich Altona-Nord vor: Der Senat hat den Stadtteil als neues Fördergebiet im Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) festgelegt. Öffentliche Räume, soziale Einrichtungen, Wege und Klimaschutz sollen zwischen Holstenquartier und Fernbahnhof Diebsteich verbessert werden. Für die ersten Maßnahmen stehen bereits Millionen bereit.

Das neue Fördergebiet ist 87,7 Hektar groß und umfasst den nordöstlichen Teil von Altona-Nord, das Helenenviertel sowie einen kleinen Teil von Altona-Altstadt rund um den Holstenplatz. Ziel ist es, das Quartier langfristig aufzuwerten und den sozialen Zusammenhalt zu stärken.

Grundlage der Entscheidung ist eine Problem- und Potenzialanalyse, die im Auftrag des Bezirksamts Altona und in Abstimmung mit der Stadtentwicklungsbehörde erstellt wurde.

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Darin werden sowohl die Stärken als auch die Probleme des Viertels deutlich: „Altona-Nord lebt von seiner Vielfalt und dem Engagement der Menschen, die hier zuhause sind“, sagt Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD). Gleichzeitig gibt es Handlungsbedarf im öffentlichen Raum und der sozialen Infrastruktur. Gemeinsam mit den Bewohnern sollen diese Räume attraktiver werden und Treffpunkte für Jung und Alt geschaffen.

3,2 Millionen Euro für Altona-Nord

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Bisher sind Ausgaben in Höhe von 3,2 Millionen Euro vorgesehen. Darin enthalten sind unter anderem die Kosten für ein Gebietsentwicklungsbüro, die Beteiligung der Menschen vor Ort und erste umsetzungsreife Projekte. Wie teuer die gesamte Gebietsentwicklung wird, steht bisher nicht fest. Die Kosten sollen mit der Planung der einzelnen Projekte Jahr für Jahr konkretisiert werden.

So soll der neue Fernbahnhof Diebsteich einmal aussehen. dpa/Architektenbüro C.F. Møller

Allein 2,8 Millionen Euro davon kommen aus RISE‑Mitteln. Weitere Gelder stellen die Wirtschaftsbehörde sowie das Bezirksamt Altona zur Verfügung. Zu den ersten Projekten gehört die Umgestaltung des Außengeländes des Jugendcafés Altona-Nord.

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Das Bezirksamt übernimmt die Koordinierung der Entwicklung und wird dabei von einem externen Gebietsentwicklungsbüro unterstützt. Zusätzlich sollen ein Stadtteilbüro und ein Verfügungsfonds eingerichtet werden. Das bestehende Stadtteilforum Altona-Nord soll häufiger tagen und zu einem Stadtteilbeirat weiterentwickelt werden.

Straßen, Plätze und soziale Einrichtungen sollen besser werden

Die Liste der Aufgaben ist lang: Beim Klimaschutz sieht die Analyse ebenfalls Nachholbedarf. Die Energieeffizienz von Gebäuden soll verbessert werden. Hinzu kommen mögliche Maßnahmen zur Entsiegelung, zum Hitzeschutz sowie zur Stärkung grüner und blauer Infrastruktur.

Auch Fußgänger und Radfahrer stehen im Fokus. Das bestehende Fuß- und Radwegenetz ist zum Teil nicht barrierefrei. Zudem sei die Verkehrssicherheit für Kinder und andere besonders gefährdete Gruppen nicht überall ausreichend.

Neue Begegnungsorte sowie leicht zugängliche Beratungs- und Hilfsangebote sollen darüber hinaus die Nachbarschaft stärken. Ein weiteres Thema ist Einsamkeit. Betroffen seien unter anderem ältere Menschen, Jugendliche, Alleinerziehende sowie Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung.

Altona-Nord zwischen großen Neubauprojekten

Bezirksamtsleiter Sebastian Kloth (Grüne) sieht das Viertel gleichzeitig inmitten großer Veränderungen. Westlich von Altona-Nord sollen mit dem künftigen Fernbahnhof Diebsteich, dem Holstenquartier und dem zweiten Bauabschnitt der Mitte Altona neue Infrastruktur und Tausende Wohnungen entstehen. Östlich grenzen Sternschanze und Eimsbüttel an.

Altona-Nord liege damit „im Spannungsfeld dynamischer Entwicklungen“, so Kloth. Die RISE-Förderung sei eine große Chance, das Gebiet gemeinsam mit den Menschen vor Ort aufzuwerten und stärker in die umliegenden Entwicklungsprozesse einzubinden.

Das Holsten-Areal wurde zum Spekulationsobjekt – jetzt gibt es neue Pläne. Screenshot Apple Karten

Das RISE-Programm bündelt die Programme der Städtebauförderung von Bund und Ländern. Damit sollen Quartiere mit besonderem Entwicklungsbedarf städtebaulich aufgewertet und sozial stabilisiert werden. Hamburg hat derzeit 26 RISE‑Quartiere. Da einige Quartiere gleichzeitig in mehreren Programmen gefördert werden, zählt die Stadt insgesamt 28 Fördergebiete. (abu)