Es ist erneut still geworden um die gigantische Elbtower-Ruine in der HafenCity, seit fast drei Jahren tut sich dort nichts mehr. Warum geht es nicht voran?

Der Elbtower in Hamburg: Auf der Baustelle wird seit fast zwei Jahren nicht gearbeitet. IMAGO/Christian Ohde

Still ruhen die Kräne: Seit fast drei Jahren hat sich die halbfertige Elbtower-Baustelle am Rande der HafenCity in einen Lost Place verwandelt. Im Oktober 2025 kündigte der Senat dann großmundig an, dass man das neue Naturkundemuseum dort unterbringen und dafür Flächen kaufen wolle. Im Sommer könnten sogar eventuell die Bauarbeiten an dem Turm weitergehen – doch davon ist man immer noch weit entfernt. Was ist da los? Und wackelt jetzt sogar der gesamte Elbtower-Plan? Forderungen werden laut, das gesamte Projekt neu auszurichten – samt Bürgerbeteiligung.

„Die Realisierung des Naturkundemuseums im Elbtower ist technisch möglich, wirtschaftlich vorteilhaft und deutlich schneller“, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bei der Pressekonferenz im Oktober 2025. Der Elbtower sei sogar die beste Lösung für die Stadt, ergänzte sein Parteikollege und Finanzsenator Andreas Dressel. Es sei jetzt wichtig, die Pläne zu beschleunigen, bis 2029 wäre die Fertigstellung möglich.

Elbtower: Wann starten die Bauarbeiten in der HafenCity wieder?

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Es war sogar die Rede davon, dass im Sommer die Bauarbeiten an dem Turm wieder losgehen könnten, wenn die Bürgerschaft ihre Zustimmung zu den Plänen geben würde. Doch vor der politischen Sommerpause kam es dann nicht einmal mehr zur Abstimmung.

Laut Senatssprecher Christoph Harms liegt das daran, dass die Verhandlungen zwischen der Stadt und dem Bieterkonsortium eben noch andauerten. Die vorgestellten Eckpunkte im Oktober 2025 würden weiterhin gelten, betont er.

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Demnach will die Stadt die unteren zwölf Stockwerke für das Naturkundemuseum kaufen, insgesamt 46.000 Quadratmeter. Das wären etwa 48 Prozent des gesamten Elbtowers. Für diesen Teil will die Stadt einen Festpreis von 595 Millionen Euro zahlen. Warum sich die Verhandlungen allerdings so lange ziehen, lässt er offen.

Bieterkonsortium verhandelt weiterhin mit Insolvenzverwalter

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Währenddessen verhandelt das Bieterkonsortium, bestehend aus unter anderem Investor Dieter Becken, Klaus-Michael Kühne und Dirk Rossmann, auch immer noch exklusiv mit dem Insolvenzverwalter des Elbtowers. Diese Verhandlungen dauern bereits seit Dezember 2024 an. Ein Sprecher bestätigt der MOPO, dass ein weiteres Mal eine Verlängerung dieser Exklusivitätsvereinbarung beantragt wurde. Ansonsten gebe es auch hier keinen neuen Stand.

„Jetzt scheinen auch die groß angekündigten Senatspläne für das Naturkundemuseum stillzustehen“, kritisiert Linken-Politikerin Heike Sudmann. „Statt neue Privatinvestor:innen für den von Anfang an vermurksten Elbtower zu unterstützen, sollte der Senat mit einer umfangreichen Bürger:innenbeteiligung neue, soziale Ideen für den Elbtower in seiner jetzigen Höhe suchen. Also, Deckel drauf und mit den Bürger:innen planen.“

Elbtower galt als das Prestigeprojekt von René Benko

Der Elbtower galt einst als Prestigeprojekt des gefallenen österreichischen Immobilienmoguls René Benko. Nachdem eine seiner Firmen nach der anderen in die Insolvenz rutschte, wurden die Bauarbeiten in der HafenCity im Oktober 2023 eingestellt. Benko selbst sitzt seit Januar 2025 in U-Haft und muss sich vor Gericht verantworten. Vor Kurzem wurde bekannt, dass seine private Villa in Innsbruck jetzt zu einem Nobelhotel umgebaut werden soll.

Entworfen wurde der Elbtower vom Starachitekten David Chipperfield. Dieser hatte grünes Licht dafür gegeben, dass der Turm statt wie geplant 245 Meter nur noch 199 Meter hoch werden soll.