Ganz schön grün, dieser Stadtteil, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Wer mit Stellingen bisher nur eine Autobahnausfahrt oder Hagenbecks Tierpark verbunden hat, entdeckt jenseits der Kieler- und der Koppelstraße eine Garten- und Parklandschaft. Nur ein richtiges Zentrum fehlt dem Stadtteil. Das soll nach dem Willen der Stadtplaner bald anders werden.

