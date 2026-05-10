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Amsinck Park

Nach überstandenen Prüfungen gibt es kaum einen besseren Platz zum Entspannen als den Amsinck Park, da ist sich diese Studentengruppe einig. Foto: Anke Geffers

paidGroße Pläne für diesen Hamburger Stadtteil – so viel Neues gibt es schon

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Ganz schön grün, dieser Stadtteil, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Wer mit Stellingen bisher nur eine Autobahnausfahrt oder Hagenbecks Tierpark verbunden hat, entdeckt jenseits der Kieler- und der Koppelstraße eine Garten- und Parklandschaft. Nur ein richtiges Zentrum fehlt dem Stadtteil. Das soll nach dem Willen der Stadtplaner bald anders werden.

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