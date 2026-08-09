Die Außenmühle soll illuminiert werden (Symbolbild). Bunte Lichtprojektionen beleuchten Bäume am Ufer, farbige Spiegelungen auf dem Wasser bei Nacht (Symbolbild). dpa

Der Harburger Stadtpark feiert 100. Geburtstag. Dafür wird die Außenmühle in diesem Sommer vier Wochen lang stimmungsvoll illuminiert. Besucher können das zum Start beim Weißen Dinner bewundern oder auch vom „Bootshaus“ Außenmühle aus. Oder Decke und Picknickkorb packen und auf die Wiese oder eine der vielen Bänke am Wasser setzen und genießen. Wann es losgeht und was die Gäste erwartet.

Der Harburger Stadtpark feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Eine gute Gelegenheit, dort mal wieder vorbeizufahren und das große Naturgelände zu erkunden. Im Zuge der Renovierungsarbeiten gibt es auch bereits Neuerungen. So wurde die Sonnenuhr restauriert, ebenso und die historischen Wege und Treppen. Jetzt kann man dort auch schön sitzen.

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Vom 29. August bis 30. September wird die Außenmühle durch eine temporäre Lichtinstallation atmosphärisch in Szene gesetzt. Ziel ist es, die besondere Naturkulisse des Stadtparks hervorzuheben. Die naturschonende, vollständig rückbaubare Installation wird in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und unter fachlicher Begleitung eines Diplom-Biologen umgesetzt.

Die Illumination startet im Rahmen des Weißen Dinners am 29. August. Ab 15 Uhr können Besucher dort ihre Tafeln an den vorbereiteten Tischen aufbauen, um 17 Uhr geht es los. Ab 17.30 Uhr mit Live-Musik und Programm. Ab 20.30 Uhr beginnt die Illumination.

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Wer seit der Neueröffnung im Frühjahr noch nicht im neuen Bootshaus an der Außenmühle war, kann die Gelegenheit nutzen und sich dort bedienen lassen, statt sich beim Weißen Dinner selbst zu versorgen. Das Bootshaus bietet jetzt wieder Kuchen, Eis, Mittagstisch und für den lauschigen Abend am See auch Bier und andere alkoholische Getränke. Wenn das Wetter nicht so mitspielt, gibt es den großen Wintergarten.

Was noch nicht wieder möglich ist: Tretbootfahren. Denn der Steg ist noch nicht renoviert.

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Bootshaus an der Außenmühle vor der Renovierung. Sandra Schäfer





Geöffnet ist von 11 bis 21 Uhr – bei gutem Wetter und vielen Besuchern auch länger. Am Wochenende gibt es sonntags Frühstück ab 9 Uhr. Samstags ist ab 10 Uhr geöffnet.

Harburger Stadtpark wird 100 Jahre alt

Betreiber des Bootshauses ist der Veranstalter „Hamburg Events“. Chef Torben Kostiuk hat das „Bootshaus“ übernommen und hat den bekannten Namen der Gastro behalten.

Kostiuk ist Profi im Gastronomie-Gewerbe. Er betreibt auch das „Pasta Pasta“ in der HafenCity und das Fischrestaurant „Hafenwirtschaft“ an den Landungsbrücken. Die Neueröffnung des „Bootshauses“ steht ganz offensichtlich kurz bevor. Die MOPO hätte Kostiuk dazu gern befragt, aber alles ist noch streng geheim.

Beliebtes Ausflugsziel war zwei Jahre geschlossen

Das Bootshaus war zwei Jahre lang geschlossen, was viele Ausflügler sehr betrübt hat. Denn es gibt so gut wie keine Alternativen für eine kurze Einkehr am Außenmühlenteich. Im vergangenen Sommer sah es zeitweise so aus, als würde es endlich wieder losgehen, doch die Schanklizenz war ausgelaufen und so hätte der Betreiber kein Bier und andere alkoholische Getränke ausschenken dürfen. Das war wohl der Grund, dass die Pläne sich zerschlugen.





Schon 2024 guckten die Besucher am Außenmühlenteich in die Röhre. Damals fehlten für eine Eröffnung einige Genehmigungen. Dazu war es gekommen, weil sich bei einem Antrag auf Erweiterung des Wintergartens herausgestellt hatte, dass nicht einmal die bauliche Genehmigung des bestehenden Gebäudes vorgelegt werden konnte. Zudem fehlte auch eine Prüfbescheinigung für die Elektrik. Das alles war dann bereits im vergangenen Jahr geregelt worden. Bis auf die Schanklizenz. Und die dürfte nun auch vorliegen.