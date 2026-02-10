Neuer Schülerrekord in Hamburg – und ein Ende ist nicht in Sicht. Die aktuelle Schulstatistik 2025/26 zeigt: In der Stadt sitzen so viele Kinder und Jugendliche in den Klassenräumen wie noch nie – fast 271.000. Rekordwerte gibt es auch bei den Schülerinnen und Schülern, die auf eine Ganztagsbetreuung angewiesen sind, und bei denjenigen, die zu Hause kein Deutsch sprechen. Senatorin Ksenija Bekeris (SPD) spricht von einer „großen Herausforderung“.





