mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Schüler in der Grundschule (Symbolbild).

Schüler in der Grundschule (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Matthias Balk

paid„Große Herausforderung”: Neue Schüler-Rekordzahlen in Hamburg

kommentar icon
arrow down

Neuer Schülerrekord in Hamburg – und ein Ende ist nicht in Sicht. Die aktuelle Schulstatistik 2025/26 zeigt: In der Stadt sitzen so viele Kinder und Jugendliche in den Klassenräumen wie noch nie – fast 271.000. Rekordwerte gibt es auch bei den Schülerinnen und Schülern, die auf eine Ganztagsbetreuung angewiesen sind, und bei denjenigen, die zu Hause kein Deutsch sprechen. Senatorin Ksenija Bekeris (SPD) spricht von einer „großen Herausforderung“.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test