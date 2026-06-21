Am Sonntag werden zehntausende Menschen in Hamburg zur Fahrradsternfahrt erwartet. Die Polizei warnt vor Staus in der ganzen Stadt.

Am 21. Juni wird ein Verkehrsmittel im Fokus der Hamburger stehen: das Fahrrad. Zehntausende werden zu einer Sternfahrt in Hamburg erwartet. Sie wollen für einen schnelleren Ausbau der Radinfrastruktur demonstrieren

Das Event umfasst nicht nur die Radtour, die auch über die Kohlbrandbrücke geht, sondern auch eine musikalische Einlage der Percussion-Band „Madrugada“ und Poetry Slam von Felix Treder und Konrad Moritz bei der Abschlussveranstaltung am Jungfernstieg um 15 Uhr. Je nach Startpunkt gibt es verschiedene Startzeiten. Diese finden Sie hier.

Demonstranten fordern autofreie Innenstadt

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Katri Oldendorff wird über die finnische Vision Zero sprechen. Helsinki gilt dabei als Vorbild für erfolgreiche Verkehrssicherheitsmaßnahmen und verzeichnete zuletzt zeitweise keine Verkehrstoten. Dabei spielt vor allem Tempo 30 eine Rolle.

Das wollen auch die Demonstranten in Hamburg erreichen. Sie fordern den „konsequenten Ausbau sicherer Radinfrastruktur, eine Verkehrplanung, die sich nach den schwächsten Verkehrsteilnehmenden richtet, die Anordnung von Tempo 30, wo die neue Straßenverkehrsordnung es ermöglicht, und die Sperrung der Innenstadt für den privaten Kfz-Verkehr.“

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Vorstandsmitglied bei Mobil ohne Auto Nord e.V., Cajus Pruin, sagt: „Hamburgs Radfahrende sehen staunend auf die Entwicklungen der letzten Jahre in anderen Städten wie Paris, Brüssel oder Helsinki und wundern sich, warum es in der ‚Fahrradstadt‘ Hamburg so zögerlich vorangeht.“

Verkehrstote in Hamburg – Fahrradfahrer besonders häufig betroffen

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2025 ist die Zahl der Verkehrstoten in Hamburg im Vergleich zum Vorjahr von 39 auf 21 gesunken. Auffällig ist dennoch das höhere Risiko für Radfahrer insgesamt: Sie zählen zu den Verkehrsteilnehmern, die besonders häufig schwer verletzt oder getötet werden. Autofahrer sind zwar deutlich häufiger an Unfällen beteiligt, das Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen ist für sie jedoch geringer als für ungeschützte Verkehrsteilnehmer.“





Die Sternfahrt hat in diesem Jahr über 80 Startpunkte. Von dort aus können Teilnehmer zu verschiedenen Zeiten die Tour antreten. Das Event ist kostenlos und bedarf keiner Anmeldung. Die Veranstalter empfehlen lediglich ein verkehrssicheres Fahrrad, Proviant und Sonnenschutz.

Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen in der ganzen Stadt

Die Polizei warnt aufgrund der hohen erwarteten Zahl der Teilnehmenden vor erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im ganzen Stadtgebiet, wer in die Stadt möchte, dem wird „dringend empfohlen, mit öffentlichen, schienengebundenen Verkehrsmitteln anzureisen.

Allen übrigen Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen, die betroffenen Bereiche

weiträumig zu umfahren“, so eine Polizeisprecherin.



