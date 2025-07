Große Ehre für den „White Dandy“ vom Kiez

Hans Albers ist dabei. Domenica, Udo Lindenberg und Olivia Jones ebenfalls. Sie alle haben eine eigene Figur auf dem „Art Walk“ des Kiezes. Und nun auch Götz Barner, „The White Dandy“. Eine schillernde Persönlichkeit auf St. Pauli, deren Leben Bände füllen könnte. Von Drogenarien, Sex-Orgien, revolutionären Bühnenauftritten und der Zeit mit „Ton-Steine-Scherben“.

Bereits seit 2017 gibt es den „Art Walk“ des „BID Reeperbahn+“ (Business Improvement District). Die mittlerweile 17 lebensgroßen Kunstwerke besonderer Kiez-Persönlichkeiten stehen rund um die Reeperbahn und haben einen QR-Code auf der Rückseite, über den die Besucher Informationen erhalten. „Damit wollen wir die Vielfalt des Viertels in künstlerischer Weise darstellen und die Geschichte prägender Personen in den öffentlichen Raum bringen“, sagt Lars Schütze vom „BID Reeperbahn+“.

Seit mehr als 40 Jahren ist Götz Barner dem Kiez treu

Eine prägende Persönlichkeit ist Götz Barner sicherlich. Einst begann er eine Ausbildung zum Diakon, dann zum Sozialarbeiter. Später war er Mitglied der schwulen Theatergruppe „Brühwarm“ – gemeinsam mit Corny Littmann. Unterstützung bekamen sie von Rio Reiser und „Ton Steine Scherben“. Man nistete sich im Hof in Fresenhagen ein und nahm zwei Platten auf. „Hinter dem Haus hatte ich mein kleines Haschischfeld“, sagt Götz Barner schmunzelnd.

Eine weitere Station in seinem Leben war Indien. Bhagwan. Der für wilde Sexorgien bekannte Aschram in Poona. Zurück in Hamburg wurde Götz zum Kiezianer und Schmuckdesigner für große Unternehmen. Das war vor mehr als 40 Jahren. Seitdem ist er St. Pauli treu geblieben.

„The White Dandy“ ist als Kieztour-Guide unterwegs

Und heute? Da ist „The White Dandy“ als Kieztour-Guide unterwegs und im Viertel bekannt als der Mann mit dem auffälligen, langen weißen Fellmantel, den er einst aus New York mitbrachte. Ende Juli startet Götz Barner mit einer neuen Nachmittags-Tour. „Reliquien der Reeperbahn“ – eine Führung zu den im gesamten Viertel ausgestellten Schätzen des ehemaligen St. Pauli Museums. Götz Barner freut sich auf die neue Tour. Und über die Würdigung, die er mit der „Art Walk“-Figur erhält. „Das ist ein kleines Denkmal und eine Anerkennung für etwas Besonderes.“

Die Hamburger Künstlerin Astrid Stöfhas, deren Arbeiten bereits auf der ganzen Welt gezeigt wurden, hat die Figur geschaffen. Acht Wochen lang dauerte es, bis sie das Gemälde in Öl fertig hatte, von dem ein Foto auf den lebensgroßen Aufsteller gezogen wurde. „Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, mit Götz zu arbeiten.“ Ein besonderer Mensch. Eine schillernde Persönlichkeit.