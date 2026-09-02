Eine Bauernfamilie aus Moorburg sucht verzweifelt nach ihrem Pferd „Dodo“ – und bittet auf Instagram um Hilfe.

„Es ist total ungewöhnlich für ihn“, erzählt Svenja Tolksdorf (50) der MOPO am Telefon. Sie ist gerade unterwegs, auf der Suche nach ihrem verschwundenen Pferd Don Rublio, oder wie sie ihn nennt „Dodo“.

Gegen 23 Uhr habe jemand „Dodo“ noch rund 200 Meter vom Haus entfernt gesehen, berichtet sie. Der dunkelbraune Reinländer mit dem weißen Punkt auf der Stirn war am Vorabend plötzlich aus seiner Box verschwunden. Wie, weiß Tolksdorf nicht. „Ich gehe aber nicht davon aus, dass jemand ihn gestohlen hat“, sagt sie.

Drohnen und Hunde auf der Suche nach „Dodo“

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Ein Drohnenteam war bereits im Einsatz, um „Dodo“ zu finden. Nun sucht Tolksdorf gemeinsam mit Helfern und Hunden weiter nach ihrem Pferd. „Er ist bei uns, seit er ein Fohlen war“, erzählt sie.

Mittlerweile ist „Dodo“ fünf Jahre alt und lebt mit einem Shetlandpony und einem älteren Pferd auf dem Hof. „Er ist unser Turnierpferd.“

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In den sozialen Medien hat Tolksdorf einen Hilferuf gestartet. Auf ihrem Account „bestesvomelbdeich“ teilt die Familie mit knapp 19.000 Followern Videos aus ihrem Leben auf dem Bauernhof. Wer weiß, wo „Dodo“ ist, soll sich unter 0172 5165343 melden.