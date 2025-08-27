mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen den Großbrand auf der Veddel in Hamburg.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen den Großbrand auf der Veddel in Hamburg. Foto: Marcus Golejewski/dpa

  • Veddel

paidGroßbrand auf der Veddel: Die Angst der Anwohner vor giftigen Schadstoffen

kommentar icon
arrow down

Brandgeruch liegt in der Luft - das Feuer auf der Veddel sorgt für Verunsicherung unter den Anwohnern der umliegenden Viertel. Könnten bei dem Vorfall umweltschädliche Stoffe ausgetreten sein? Ganz fern liegt der Gedanke nicht, denn nach einem Großbrand in der Billstraße in Rothenburgsort vor zwei Jahren, war anschließend kontaminiertes Löschwasser in den Billekanal geraten. Die MOPO hat bei der Umweltbehörde nachgefragt, ob auch diesmal Schadstoffe in die Umwelt gelangt sind.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test