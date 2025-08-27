Brandgeruch liegt in der Luft - das Feuer auf der Veddel sorgt für Verunsicherung unter den Anwohnern der umliegenden Viertel. Könnten bei dem Vorfall umweltschädliche Stoffe ausgetreten sein? Ganz fern liegt der Gedanke nicht, denn nach einem Großbrand in der Billstraße in Rothenburgsort vor zwei Jahren, war anschließend kontaminiertes Löschwasser in den Billekanal geraten. Die MOPO hat bei der Umweltbehörde nachgefragt, ob auch diesmal Schadstoffe in die Umwelt gelangt sind.





