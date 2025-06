Größtes Schulschachturnier der Welt in Hamburg – es gibt einen klaren Sieger

Zum vierten Mal fand das größte Schachturnier der Welt „Rechtes Alsterufer gegen Linkes Alsterufer“ wieder unter freiem Himmel statt. Mehr als 3.000 Schüler waren auf dem Rathausmarkt dabei.

Pünktlich zur Eröffnung blitzte die Sonne durch die Wolken und machte den Hamburger Rathausmarkt zur idealen Schach-Arena: Beim größten Schulschachturnier der Welt „Rechtes Alsterufer gegen Linkes Alsterufer“ traten wieder mehr als 3000 Schülerinnen und Schüler gegeneinander an. Am Ende stand es 966,5 : 769,5 und das linke Alsterufer hatte zum dritten Mal in Folge gewonnen, wie die Schulbehörde mitteilte.

Eröffnet wurde das Schulschachturnier von Hamburgs Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD). Den Eröffnungszug machte Mathilda aus der Schule Ahrensburger Weg, die aus den vielen Bewerbungen ausgelost worden war. Ihre Lehrerin hatte sie vorgeschlagen, weil sie heute ihren neunten Geburtstag feierte und „noch nie so viele Gäste hatte“.

Das linke Alsterufer zeigte sich in diesem Jahr in Top-Form und gewann sehr deutlich zum dritten Male in Folge. Es machte damit den 40. Sieg insgesamt klar. Seit 1958 steht es damit 40:22 für das linke Alsterufer.

Stellvertretend für das Linke Ufer nahm die dritte Mannschaft des Gymnasiums Ohlstedt den großen Traditionspokal entgegen. Sie hatte ihr Match mit 8:0 gewonnen und damit bestmöglich zum Sieg des linken Ufers beigetragen. Den Pokal für das beste Gast-Team erspielte die Grundschule Birkenallee 1 aus Uetersen. (dpa)