Rekord beim CSD: Hunderttausende feierten in Hamburg trotz angespannter Lage. So lief der Tag zwischen Protest und Pride – mit prominenter Unterstützung.

Weißes und pinkes Konfetti wird zum Start der Parade aus Kanonen gefeuert. Mit dabei: Grünen-Politikerin Ricarda Lang, SPD-Bundestagsfraktionsvorsitzender Matthias Miersch (SPD), Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne), Co-Vorsitzender von Hamburg Pride e.V. Christoph Kahrmann und Drag Queen Olivia Jones. picture alliance/dpa | Georg Wendt

Bunte Farben und Glitzer, so weit das Auge reichte: Rund 300.000 Menschen waren nach Angaben von Polizei und Veranstaltern beim Hamburger CSD auf den Straßen – so viele wie nie zuvor. Im vergangenen Jahr waren es etwa 260.000. So feierten Hamburger und Hamburgerinnen sowie Prominente.

Olivia Jones bahnte sich kurz vor Beginn ihren Weg durch die Menschenmenge an der Lübecker Straße. Mit ihrer orangefarbenen Perücke war sie selbst in der bunten Masse kaum zu übersehen.

Bevor die Parade startete, wurde es jedoch zunächst ernst. Hamburg-Pride-Vorstand Stefan Mielchen erinnerte in seiner Eröffnungsrede an den Anschlag auf dem Berliner CSD und warnte vor der Bedrohung durch Islamismus. Auch die Bundesregierung kritisierte Mielchen scharf. Er bemängelte fehlende politische Initiative und sprach von der „Empathielosigkeit“ des Bundeskanzlers. Schließlich leitete er vom Protest zur Feier über: „Unsere Lebensfreude tragen wir auf die Straße. In diesem Sinne: Happy Pride.“

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Startschuss zum CSD – mit prominenter und politischer Unterstützung

Dann fiel der Startschuss: Weißes und pinkfarbenes Konfetti flog durch die Luft, Michael Jacksons „Heal the World“ ertönte und der Demonstrationszug setzte sich in Bewegung. Olivia Jones ging vorneweg, neben ihr unter anderem Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Die Grünen), Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) und Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang (Die Grünen).

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Lang postete den Tag über noch Bilder des CSDs in den sozialen Medien. „Wir lassen uns die Lebensfreude nicht nehmen“, schrieb sie zu einem Foto von sich mit buntem Blumenhaarreif auf dem Truck der Grünen. Auch SPD, FDP und die Linke waren mit einem eigenen Truck vertreten. „Couldn't be prouder of you Hamburg“ (ich könnte nicht stolzer auf dich sein, Hamburg), kommentiert Lang die Rekordteilnehmerzahl von 300.000 Menschen.

Nach dem Anschlag in Berlin: „Jetzt erst recht“

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„Jetzt erst recht“, forderten die Veranstalter nach dem islamistischen Anschlag auf dem CSD in Berlin, bei dem eine Frau starb und 31 weitere Menschen verletzt wurden. Hunderttausende folgten dem Aufruf. „Schön, dass so viele sich keine Angst machen lassen und fröhlich, friedlich auf der Straße präsent sind“, kommentiert jemand unter einem Instagram-Beitrag der MOPO.

HamburgerInnen auf dem CSD: „Wahnsinn“

Ihre Tochter (8) sei in diesem Jahr zum ersten Mal beim CSD dabei gewesen – „und wollte gar nicht wieder weg“, schreibt eine Nutzerin unter einem Post der CSD-Veranstalter von „Hamburg Pride e.V.“. „Sie mag es nicht laut, sie mag es nicht voll. Aber die Atmosphäre war so angenehm, all die Menschen so rücksichtsvoll und freundlich, dass sie sich sauwohl gefühlt hat.“

Sven (l.) und André sind für den CSD extra aus Köln angereist – schon das achte Mal infolge. „Die Stimmung ist mega!“, sagt Sven. Zoe Clausen Die Freundesgruppe ist jedes Jahr beim CSD dabei, diesmal mit diversen Plakaten. Einige sind extra aus Stuttgart oder Berlin angereist. Annika (l.) war auch vergangene Woche in Berlin dabei. Es sei ein „gemischtes Gefühl“, jetzt wieder hier zu sein. „Aber es ist wichtig, trotzdem sichtbar zu bleiben“, betont Annika. Zoe Clausen Es glitzert und funkelt überall – aber besonders bei André, Dominik, Ju, Andy und Victor. „Ein bisschen Freiheit, ein bisschen Party“, beschreibt André den CSD. Aber auch ein bisschen Trauer schwingt in diesem Jahr nach dem Abschlag in Berlin mit. „Deswegen tragen wir eine Trauerbinde“, erklärt er und zeigt auf seinen Oberarm. Zoe Clausen Einer der Trucks, die sich nach und nach in Bewegung setzen, gehört der evangelischen Kirche: „Es geht um nichts geringeres als Menschenwürde”, sagt Präsin Anja Fährmann. Neben ihr steht Pröpstin Anja Botta. „Gerade in diesen Zeiten, wo wir merken, dass der Druck queeren Menschen gegenüber steigt. Wir weichen keinen Meter zurück, erst recht nicht in diesem Jahr!” Zoe Clausen Die Stimmung auf dem Truck sei „super”, sagt Morten Kauka, der oben auf dem Deck steht. Neben ihm: Pastorin Susanne Richter in Gewand - und mit pinkem Cowboyhut und Regenbogenflagge. „Es ist wichtig, dass die Kirche sich ganz klar positioniert!”, sagt sie. Zoe Clausen Auch die “Hamburger Bollenmädels” sind dabei.“Wir lassen uns nicht unterkriegen”, sagt Volklore (r.) und halt seinen kleinen Spiegel hoch. Die Aufschrift: “Haltung zeigen! Zoe Clausen

„Wahnsinn“, schreibt ein anderer Nutzer. „Es war mein erstes Mal und einfach viele wunderschöne Menschen gesehen und alle so ausgelassen am Feiern. Wieso kann das nicht immer so friedlich bleiben?“

Olivia Jones selbst schreibt unter ein Video, das sie bei der CSD-Eröffnung zeigt nur: „Wir lassen uns nicht unterkriegen.“ Das hat Hamburg eindrucksvoll gezeigt – beim größten CSD der Stadtgeschichte.