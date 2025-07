Spielflächen, eine Tribüne und ein Grillplatz – das sind nur einige Neuerungen, die im Korallusviertel in Wilhelmsburg entstehen. Mit einem Spatenstich hat Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer am Dienstag den Startpunkt für die Neugestaltung gesetzt. Doch gleich nebenan tut sich weiterhin nichts – die riesige Fläche eines privaten Investors liegt seit Monaten brach. Die MOPO hat nachgefragt, was dort los ist.