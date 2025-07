Griechisches Kriegsschiff zu Gast in Hamburg

Besuch der griechischen Marine in Hamburg: Das griechische Versorgungsschiff „HS Prometheus“ und seine 235-köpfige Besatzung erreichen die Überseebrücke im Hamburger Hafen am Freitag gegen 15.30 Uhr. Auch die Besichtigung ist am Wochenende möglich.

Die „HS Prometheus“ misst vom Bug bis zum Heck 146 Meter, von Back- nach Steuerbord 21 Meter. Der Tiefgang beträgt 7,50 Meter. Das Schiff verfügt über acht 20-Millimeter-Kanonen sowie mehrere tragbare Waffen. Es kann einen Hubschrauber betreiben und transportieren. Im Jahr 2003 nahm das Schiff seinen Dienst auf. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst über den anstehenden Besuch.

Schiff kann besichtigt werden

Am Sonntag (3. August) ist auf der „HS Prometheus“ an der Überseebrücke „Open Ship“ – zwischen 17 und 21 Uhr können Interessierte das Versorgungsschiff besichtigen. Eine Voranmeldung ist dafür nicht nötig. Taschen und Rucksäcke sind an Bord nicht erlaubt. Am Montag (4. August) wird das Schiff Hamburg gegen 10 Uhr wieder verlassen. (mp)