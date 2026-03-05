Das „Gretel & Alfons“ auf der Großen Freiheit ist eine der letzten echten Kult-Kneipen auf dem Kiez. Damals gingen hier nicht nur die Beatles, sondern auch Luden und Rockerbanden ein und aus. Die Wirtin Inge hat in ihren 30 Jahren hinterm Tresen so einige Gestalten kommen und gehen sehen – und behielt dabei immer die Kontrolle.

„Früher, da war die Reeperbahn ganz anders“, erzählt Inge Malewitsch (70). „Hier auf der Großen Freiheit reihte sich ein Live-Sex-Cabaret an das nächste – mit Live-Sex auf der Bühne!“ Heute sind in der berühmten Straße hauptsächlich Clubs und Kneipen.

30 Jahre hat Inge im „Gretel und Alfons“ gearbeitet. Der Laden, erzählt sie, das sei auch ein Zuhause für sie geworden. „Hier war immer heile Welt. Vom Luden zum Rocker über den Verbrecher bis zur Klofrau – alle kamen her und alle haben sich einwandfrei benommen.“