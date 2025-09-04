mopo plus logo
Die Goernestraße in Eppendorf soll künftig zur Fahrradstraße umgebaut werden.

Die Goernestraße in Eppendorf soll zur Fahrradstraße umgebaut werden. Foto: Florian Quandt

  • Eppendorf/Winterhude

paidGreift Tschentscher noch ein? Für diese Radroute sollen viele Parkplätze wegfallen

Links und rechts parkende Autos, viele Bäume, enge Gehwege: So kennt man die Goerne- und Klärchenstraße in Eppendorf/Winterhude. Doch dieses Bild soll sich bald deutlich verändern. Nach ersten Plänen entsteht hier eine „unechte Fahrradstraße“. Außerdem könnten insgesamt 33 Parkplätze wegfallen. Greift dort noch der von der SPD viel gelobte „Masterplan Parken“?


