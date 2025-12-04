Grausam: Katzenbabys einfach im Schuhkarton entsorgt

Fünf Katzenjunge wurden mitten in der Nacht in Harburg einfach ihrem Schicksal überlassen. Kaum geboren, ohne Mutter, in einem Karton – und nur durch Zufall überlebten sie. Jetzt sucht der Hamburger Tierschutzverein (HTV) nach den Verantwortlichen und setzt eine Belohnung aus.

Die winzigen Katzenbabys – kaum zwei Tage alt – sind einfach entsorgt worden. Ein Passant entdeckte die Welpen in der Nacht zum 15. November gegen 1.30 Uhr in der Maretstraße. Eingepfercht in einem Schuhkarton und bei Temperaturen um die fünf Grad, schwebten die Tiere in akuter Lebensgefahr. Der Tierschutzverein hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet und bittet dringend um Hinweise.

Katzen entsorgt: 500 Euro Belohnung für Hinweise auf den Täter

Die Welpen – zwei weibliche und drei männliche Europäisch Kurzhaar-Kätzchen – hatten geschlossene Augen, noch Reste der Nabelschnur und litten an Blasenentzündungen. Ihr Ernährungszustand war laut Eingangsuntersuchung „gut bis mäßig“. Sie werden nun auf einer privaten Pflegestelle per Hand großgezogen. „Zum Glück wurden sie rechtzeitig gefunden“, so HTV-Tierschutzberaterin Marieke Hochmann. „Wir hoffen sehr, dass diese Tat aufgeklärt wird.“ Auch das Muttertier dürfte schwer leiden: Wenn eine Katze nach dem Werfen nicht mehr säugen kann, drohen Milchstau und schmerzhafte Entzündungen.

Der HTV setzt 500 Euro Belohnung für sachdienliche Hinweise aus. Gesucht werden Personen, die die Aussetzung beobachtet haben, die Welpen kennen oder ein Muttertier gesehen haben, das kürzlich geworfen hat, aber keine Jungen bei sich hat. Hinweise gehen an die Polizei unter (040) 4286-56789, an eine Polizeiwache oder die Tierschutzberatung des HTV.

Das könnte Sie auch interessieren: Wochenlang auf See: Tausende Rinder auf Schiff gefangen – Dutzende Tiere verenden

Die Aussetzung der Tiere erfüllt den Straftatbestand nach Paragraf 17 Tierschutzgesetz und kann mit bis zu drei Jahren Haft oder Geldstrafe geahndet werden. (mp)