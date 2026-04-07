Schauplatz: das ehemalige Postbank-Gebäude in der City-Nord, heute die größte Flüchtlingsunterkunft in der Stadt. Mehrfach hat die MOPO über die Zustände dort berichtet: Sex auf dem Spielplatz, Dreck, Lärm und immer wieder Feuer. Nun meldet sich ein Feuerwehrmann zu Wort, der bei vielen Brandeinsätzen in der Unterkunft dabei war. Er berichtet von menschenunwürdigen Verhältnissen in der Einrichtung und richtet einen Appell an die Verantwortlichen.





