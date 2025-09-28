mopo plus logo
Reinhard Gustalik und samt Frau Sabine auf ihrer aufgestylten Vespa. Sie sind aus Österreich angereist.

Reinhard Gustalik und samt Frau Sabine auf ihrer aufgestylten Vespa. Sie sind aus Österreich angereist. Foto: Ricky Geister

  • Moorwerder

paidHamburgs ältester Motorradclub: „Die Mädchen stiegen eher auf eine Vespa“

Wer in Hamburg an Motorradclubs denkt, hat sofort die üblichen Bilder im Kopf: knatternde Harleys und bärtige Männer in Kutten, gern mit Bier in der Hand, manche auch mit bösem Blick. Doch Hamburgs ältester Motorradclub ist anders. Ganz anders. Hier klingt es nicht nach blubbernden Choppermotoren, sondern nach dem Räng-Räng-Täng alter Zweitakter. Dolce Vita statt Rocker-Poser: Willkommen beim Vespa Club Hamburg, der in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiert – und manche lustige Anekdote aus der Vergangenheit zu bieten hat. Etwa, wie man(n) früher dank der Vespa zum Mädchenschwarm wurde.


