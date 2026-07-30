Die Trinkflasche ist leer und der nächste Supermarkt weit entfernt? In Hamburg gibt es Dutzende Orte, an denen Sie kostenlos frisches Leitungswasser bekommen. Wir zeigen die Standorte der öffentlichen Trinkbrunnen, erklären das Refill-System und verraten, wie Sie die nächste Zapfstelle schnell per Handy finden.

Wo Sie in Hamburg kostenlos Ihre Wasserflasche auffüllen können, erfahren Sie hier. Jonas Klüter/picture alliance/dpa

Wer an einem heißen Tag durch Hamburg läuft, mit dem Fahrrad unterwegs ist oder auf die Bahn wartet, muss nicht unbedingt eine Flasche Wasser kaufen. Öffentliche Trinkbrunnen, Wasserspender an Toilettenanlagen und auch Geschäfte bieten kostenloses Leitungswasser an.

Die jüngste gemeinsame Gesamtübersicht von Hamburg Wasser und der Stadtreinigung nennt 54 öffentliche Wasserspender: zehn werden von Hamburg Wasser betrieben, 44 befinden sich an öffentlichen Toiletten.

Das Wichtigste in Kürze

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An zehn Standorten betreibt Hamburg Wasser öffentliche Trinkbrunnen.

Viele öffentliche Toiletten der Stadtreinigung haben außen einen Wasserspender.

Refill-Stationen in Cafés, Geschäften und anderen Einrichtungen füllen mitgebrachte Flaschen kostenlos auf.

Am Hauptbahnhof gibt es rund um die Uhr Trinkwasser bei der Bahnhofsmission.

Am Hamburg Airport stehen acht Wasserspender hinter der Sicherheitskontrolle.

Die meisten Anlagen im Freien werden im Winter wegen der Frostgefahr abgeschaltet.

An diesen zehn Trinkbrunnen gibt es kostenloses Wasser

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Die freistehenden Brunnen von Hamburg Wasser sind über mehrere Hamburger Bezirke verteilt. An diesen Orten können Sie Ihre Flasche auffüllen:

Winterhude: Am Südring bei der Stadthallenbrücke

Wandsbek: Bei der Hopfenkarre, gegenüber Hausnummer 12

Ottensen: Am Born, gegenüber Hausnummer 2

Bergedorf: Herzog-Carl-Friedrich-Platz

Harburg: Seeveplatz

Wilhelmsburg: Kurt-Emmerich-Platz im Inselpark

Alster, rechtes Ufer: Alsterspazierweg Schöne Aussicht, ungefähr auf Höhe des Feenteichs

Alster, linkes Ufer: Alsterwanderweg auf Höhe Fährdamm

Stadtpark: Otto-Wels-Straße, Ecke Südring

Landungsbrücken: Auf der Promenade nahe Brücke 2, auf Höhe Johannisbollwerk/Vorsetzen

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Ein städtischer Trinkbrunnen am Ufer der Außenalster, Höhe Schöne Aussicht, wird von einem Aufsteller abgedeckt. Wegen der Corona-Pandemie sind die Wasserspender gesperrt Jonas Klüter

Die Standorte sind nach Angaben von Hamburg Wasser mit dem Trinkwassernetz verbunden. Neuere Brunnenmodelle besitzen zusätzlich eine separate Auffangschale, aus der auch Hunde und andere Tiere trinken können.

Bei der Suche verweist Hamburg Wasser auf das Portal Trinkwasser Unterwegs.

Gratis-Wasser an öffentlichen Toiletten der Stadtreinigung

Weitere Trinkwasserspender befinden sich an öffentlichen WC-Anlagen der Stadtreinigung. Sie sind in der Regel von außen erreichbar – für das Auffüllen der Flasche muss die Toilette also nicht benutzt werden.

Zu den aufgeführten Standorten gehören unter anderem:

Heidi-Kabel-Platz am Hauptbahnhof

Paul-Nevermann-Platz am Bahnhof Altona

Rathausmarkt

Reeperbahn gegenüber den Tanzenden Türmen

Pepermölenbek an der Reeperbahn

S-Bahnhof Sternschanze

Hansaplatz

Stübenplatz in Wilhelmsburg

S-Bahnhof Wandsbeker Chaussee

Harburger Rathausplatz

In der digitalen Standortsuche der Stadtreinigung lässt sich gezielt der Filter „Trinkwasserspender“ auswählen. Da einzelne Anlagen vorübergehend defekt, im Umbau oder noch in Planung sein können, lohnt sich vor einem größeren Umweg ein Blick in den aktuellen Finder.

Refill-Stationen: Wasser kostenlos im Geschäft auffüllen

Ist kein öffentlicher Brunnen in der Nähe, hilft das Netzwerk Refill Deutschland. Teilnehmende Cafés, Läden, Apotheken und andere Einrichtungen füllen mitgebrachte Trinkgefäße kostenlos mit Leitungswasser auf.

Erkennen können Sie die Stationen häufig an einem blauen Refill-Aufkleber an Tür oder Schaufenster. Die teilnehmenden Orte sind außerdem in der interaktiven „Karte von morgen“ verzeichnet. Wichtig: Die Stationen sind freiwillig dabei und können nur während ihrer jeweiligen Öffnungszeiten genutzt werden.

Kostenlose Refill-Stationen in Hamburg erkennen Sie an diesem blauen Aufkleber. Monika Skolimowska/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Kostenloses Trinkwasser am Hamburger Hauptbahnhof

Direkt am Hauptbahnhof befindet sich eine besonders praktische Station: Im Eingangsbereich der Bahnhofsmission am Glockengießerwall 7 steht ein kostenloser Trinkwasserspender.

Der Spender ist rund um die Uhr zugänglich. Dadurch können Reisende, Passanten und hilfsbedürftige Menschen ihre Flaschen auch dann auffüllen, wenn Geschäfte oder andere Einrichtungen bereits geschlossen haben.

Gratis-Wasser am Hamburg Airport

Auch am Flughafen dürfen Reisende eine leere Trinkflasche durch die Sicherheitskontrolle mitnehmen und sie anschließend auffüllen.

Im Sicherheitsbereich des Hamburg Airport stehen aktuell acht kostenlose Wasserspender. Sie befinden sich an den Gates C09 bis C14 auf Ebene 0, bei Gate C07 auf Ebene 1 sowie bei Gate B52/53 vor und nach der Passkontrolle.

Ist das Wasser aus den Hamburger Trinkbrunnen sicher?

Das Hamburger Leitungswasser wird regelmäßig in den Wasserwerken und im Leitungsnetz kontrolliert. Nach Angaben der Stadt ist es von guter Qualität und wird umfassend überprüft.

Die Brunnen von Hamburg Wasser verfügen zudem über eine automatische Spülvorrichtung. Sie soll verhindern, dass das Wasser bei geringer Nutzung zu lange in den Leitungen steht, und auch bei hohen Temperaturen für einwandfreies Trinkwasser sorgen.

Aus hygienischen Gründen sollte die Öffnung der eigenen Flasche den Auslauf des Brunnens möglichst nicht berühren.

So finden Sie den nächsten Trinkbrunnen per Handy

Für die spontane Suche unterwegs gibt es mehrere Möglichkeiten:

Trinkwasser unterwegs: Der Service des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zeigt öffentliche Trinkbrunnen in der Nähe an und kann auch auf dem Smartphone genutzt werden.

Standortsuche der Stadtreinigung: Im Toilettenfinder kann der Ausstattungsfilter „Trinkwasserspender“ aktiviert werden. Die Suche ist auch über die App der Stadtreinigung verfügbar.

Refill-Karte: Die interaktive Karte zeigt Geschäfte und Einrichtungen, die mitgebrachte Flaschen kostenlos auffüllen. Für ein vollständiges Ergebnis sollte möglichst weit in das Hamburger Stadtgebiet hineingezoomt werden.

Achtung: Im Winter werden viele Brunnen abgeschaltet

Die freistehenden Trinkbrunnen und die Spender an öffentlichen Toiletten sind meist nicht ganzjährig in Betrieb. Zwischen Oktober und November werden viele Anlagen abgeschaltet und entleert, damit Leitungen und Armaturen bei Frost nicht beschädigt werden. Im Frühjahr werden sie wieder in Betrieb genommen.

Die Refill-Stationen sowie der Spender an der Bahnhofsmission können dagegen grundsätzlich auch außerhalb der Brunnensaison genutzt werden – abhängig von der Zugänglichkeit und den Öffnungszeiten des jeweiligen Standorts.