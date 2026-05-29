Gratis-Party am Wochenende auf dem Kiez – diese Stars sind dabei

Große Party im Millerntor-Stadion: Zum dritten Mal findet hier am Samstag das kostenlose „Health Bells“-Festival statt. Welche großen Namen der deutschen Musikszene dieses Mal dabei sind und worum es sonst noch geht, lesen Sie hier.

Am Samstag geht es nicht in erster Linie um Unterhaltung durch Musik, sondern vor allem um mentale und physische Gesundheit sowie den Einfluss der sozialen Medien. Gemeinsam mit der Techniker Krankenkasse verwandelt der FC St. Pauli das Stadion in eine Mischung aus Festival und Gesundheitsmesse. Beginn ist um 14 Uhr. Die Gratistickets sind vorab online erhältlich.

Das diesjährige Line-up von „Health Bells“

Die Veranstaltung lockt mit Namen, die sich sehen lassen können. Unter anderem tritt die Hamburgerin Zoe Wees auf. Sie wurde durch ihre Debütsingle „Control“ entdeckt und international bekannt.

Neben Zoe Wees wird auch Indie-Rapper Ritter Lean auf dem „Health Bells“-Festival auftreten. picture alliance/dpa | David Hammersen Neben Zoe Wees wird auch Indie-Rapper Ritter Lean auf dem „Health Bells“-Festival auftreten.

Außerdem dabei ist der Rapper Ritter Lean aus Berlin. Bekannt wurde er bereits durch seine Schauspielkarriere – nun sind seine Songs regelmäßig in den deutschen HipHop-Charts. Viele Besucher werden sich auch über die Auftritte von Rapper Sampagne aus Berlin, der Sängerin Kati K und dem Musiker PIMF freuen.

Das Festival soll noch etwas anderes bezwecken: Veranstalter wollen hier mit den Besuchern in Austausch kommen und über wichtige Gesundheitsthemen sprechen, die oft tabuisiert sind. Sie werden nicht rein informativ erklärt, sondern erlebbar gemacht. Hierzu werden Workshops angeboten.

Festival rückt auch die weibliche Gesundheit in den Fokus

Es wird auch einen Stand geben, bei dem besonderer Fokus auf die weibliche Gesundheit gelegt wird. Unter dem Namen „Bloody Hell“ werden hier Themen wie Menstruation, Zyklusgesundheit und Menopause, die bei anderen Gesundheitsdebatten oft unter den Tisch fallen, aufgegriffen. Damit wollen die Veranstalter das Thema enttabuisieren. Zum Mitmachen wird es hier eine Period-Pain-Simulation geben, bei der Besucher Periodenkrämpfe nachempfinden können. Zudem gibt es einen Escape Room rund um Frauengesundheit und Zyklus.

Weitere Mitmach-Aktionen: Von Fake-News-Checks bis zum Speedfriending

Auf dem sogenannten „Medienplaneten“ können Besucher spielerisch testen, wie gut sie Fake News entlarven, den eigenen Umgang mit digitalen Medien hinterfragen oder wie exakt sich KI-Prompts steuern lassen. Und wer mal eine Pause vom ständigen Flimmern braucht, zieht sich einfach in die komplett smartphonefreie Zone zurück – ganz ohne nervige Push-Nachrichten.

Wer es aktiver mag, wechselt rüber in die „Fit Fabrik“. Direkt auf dem grünen Rasen des Millerntor-Stadions geht es sportlich zur Sache: Dynamische Dance-Sessions und schnelle Reaktionstests sorgen hier für jede Menge Bewegung.

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Um das Miteinander dreht sich wiederum alles im „Togetherland“, das ein wichtiges Thema anpackt: Einsamkeit. Mit interaktiven Quizformaten und schnellen „Speedfriending“-Runden wird hier das Kennenlernen beschleunigt, damit neue Freundschaften entstehen können.

Das Festival findet auf der Gegengerade (Osttribüne) des Millerntor-Stadions statt. Ende der Veranstaltung ist um 22.30 Uhr.