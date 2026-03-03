Gratis-Gutscheine: Hamburg schickt Erstklässler ins Schwimmbad – so funktioniert’s

Rein ins Becken! Mit der Aktion „Ab ins Wasser“ soll allen Schulanfängern in Hamburg das Schwimmenlernen erleichtert werden. Dafür vergibt die Stadt bereits seit einem Monat Tausende Schwimmbad-Gutscheine an Erstklässlerinnen und Erstklässler. Diese können ab sofort eingelöst werden.

Um Hamburgs Kinder frühzeitig beim Schwimmenlernen zu unterstützen, werden seit Februar 19.000 Gutscheine für drei kostenfreie Bäderland-Besuche an Erstklässlerinnen und Erstklässler verteilt. Diese können ab sofort innerhalb von drei Monaten kostenfrei mit jeweils einem Elternteil eingelöst werden.

19.000 Gutscheine für Schulanfänger

Neben den Gutscheinen, die von der Sportbehörde finanziert werden, locken auch besondere Aktionstage in ausgewählte Schwimmbäder. An diesen Tagen steht zusätzliches Schwimmlehrpersonal von Bäderland bereit, um den Kindern gezielt bei der Wassergewöhnung zu helfen.

„Mit ‚Ab ins Wasser‘ wollen wir eine Welle auslösen, die alle Erstklässler in unserer Stadt in die Schwimmbäder zieht und dazu einlädt, spielerisch das Element Wasser kennenzulernen“, sagt Sportsenator Andy Grote (SPD), der gemeinsam mit Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne) am Dienstag den ersten Aktionstag im Bäderland Billstedt besuchte. Auch in der Schwimmhalle Inselpark und im Hallenbad Bramfeld fand parallel ein Aktionstag statt.

Mit Olympia-Bewerbung verbunden

Die Aktion „Ab ins Wasser“ wird mit Hamburgs Olympia-Bewerbung verbunden: Ziel sei es, in den kommenden Jahren eine „Olympische Generation“ aktiver und sportbegeisterter junger Menschen in Hamburg aufwachsen zu sehen.

Im März sind weitere Aktionstage in verschiedenen Bädern geplant: am 7. und 14. März im Bad Elbgaustraße, am 10. März im Inselpark, am 12. März im Bad Billstedt und ebenfalls am 14. März im Bad Bramfeld. Am 15. Mai soll zudem ein Aktionstag in allen Bäderland-Bädern mit zusätzlicher Schwimmlehrer-Unterstützung und besonderen Mitmachangeboten stattfinden. (mp)