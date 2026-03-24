„Gott, ist das unangenehm”: Verliebter Moderator sucht schöne Eppendorferin

Moderator Patrice Bouedibela ist verknallt. Doch in wen, das weiß er selbst nicht. Auf TikTok sucht er nach der unbekannten Eppendorferin, die ihm nicht mehr aus dem Kopf geht.

„Ach Gott, ist mir das unangenehm”, beginnt Bouedibela verlegen sein Video. Trotzdem bittet er die Öffentlichkeit um Hilfe. „Ich weiß, dass sie the one ist”, sagt er auf TikTok.

Der Moderator erzählt von seinem Hamburg-Besuch, wie er durch Eppendorf schlenderte und in der Nähe des Cafés „Little Amsterdam” dann ihr begegnete. Sie anzusprechen, habe er sich in dem Moment nicht getraut. „Ich weiß, dass sie the one ist”, sagt er in einem Video auf TikTok. Er könne einfach nicht mehr aufhören, an sie zu denken.

Mehr als 30.000 Personen haben das Video auf TikTok bereits gesehen

Die Frau beschreibt er so: Lululemon-Hose, weiße Sneakers, Basecap über schulterlangem blondem Haar, Trenchcoat, zwischen 160 und 175 cm groß. „Wenn ihr sie kennt und die Beschreibung passt, sagt ihr bitte: Ich suche sie.” Über 30.000 Personen hat sein Video auf TikTok schon erreicht.

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Bouedibela selbst ist kein Unbekannter: Ab Januar 1999 moderierte er bei MTV Germany mehrere Sendungen und gehörte mit über zehn Jahren Erfahrung zu den erfahrensten Moderatoren des Senders. Heute ist er regelmäßig bei „Sky Talk mit Patrice” auf YouTube zu sehen, wo er sich mit Gästen über Filme, Serien und Fernsehen unterhält. (mp)