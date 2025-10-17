Goldener Oktober oder graues Elend? So wird das Wetter am Wochenende in Hamburg

Hamburg darf sich auf ein Wetter zum Durchatmen freuen: Der Regen macht Pause, die Sonne wagt sich wieder öfter raus – aber warm wird’s nicht.

In der Nacht zu Samstag ist der Himmel wolkig über der Hansestadt, klart aber zeitweise auf. Die Temperaturen rutschen in Schleswig-Holstein Richtung Null, in Bodennähe kann es sogar leichten Frost geben.

Am Samstag selbst zeigt sich Hamburg von seiner goldenen Seite – Sonne, Wolken, alles friedlich, alles trocken. Die Temperaturen liegen bei frischen 10 bis 12 Grad, also ideal für einen Spaziergang an der Alster oder durch den Stadtpark – mit Schal, versteht sich. Der Wind bleibt schwach.

„Sieglinde“ bringt Deutschland den goldenen Herbst

In der Nacht zu Sonntag wird’s klar und kalt, bevor sich im Laufe der Nacht wieder Wolken von Westen her anschleichen. Im Binnenland kann das Thermometer auf bis zu -2 Grad sinken. Der Sonntag bringt dann wieder einen Mix aus Sonne und Wolken, aber kein Regen. Mit 10 bis 11 Grad bleibt es herbstlich-kühl, an der Küste frischt der Wind etwas auf.

Am Montag zieht schließlich der nächste Schirmtest an: Regen zieht von der Nordsee auf, der im Laufe des Tages auch Hamburg erreicht. Die Temperaturen klettern kaum über 12 Grad, der Wind legt etwas zu – vor allem an Küsten. Die Nacht zum Dienstag wird wolkig mit Aussicht auf Regen und vereinzelte Schauer.

Während Hoch „Sieglinde“ dem Rest Deutschlands goldenes Herbstwetter beschert – mit milden 10 bis 16 Grad –, bleibt Hamburg also im kühlen Nordmodus: klar, trocken, windig, mit nächtlichem Frostrisiko. Kurz gesagt: Der Herbst ist da – und er meint es ernst.