Goldener Herbst im Norden – aber am Horizont wird’s düster

Der Norden startet golden in den Oktober: Sonne und milde Temperaturen bestimmen die kommenden Tage. Doch zum Wochenende warnt der Deutsche Wetterdienst vor einem deutlichen Umschwung mit Regen und Sturm.

Am Mittwoch bleibt es in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern sonnig. Nur einzelne Quellwolken zeigen sich am Himmel. Mit Höchstwerten zwischen 14 und 17 Grad ist es ungewöhnlich mild, an den Küsten etwas frischer. In Mecklenburg-Vorpommern kann es am Abend wolkiger werden, an der Ostsee sind vereinzelte Schauer möglich.

Wetter im Norden: Donnerstag bringt viel Sonne

Nachts wird es deutlich kühler. Während an der See die Temperaturen bei 9 bis 12 Grad bleiben, sinken sie im Binnenland auf 5 bis 1 Grad.

Auch am Donnerstag dominiert die Sonne. Im Küstenumfeld können zeitweise dichtere Wolken auftauchen. Die Temperaturen erreichen 15 bis 17 Grad, der Wind weht schwach bis mäßig aus Osten.

Wetterumschwung am Freitag: Regen und Sturm im Norden

Ab Freitag ändert sich die Wetterlage. Zunächst beginnt der Tag freundlich, doch am Nachmittag ziehen von Westen dichte Wolken auf. In Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern sind Schauer möglich. An der Nordseeküste drohen stürmische Böen. (dpa/mp)