Glückspilz aus Hamburg sahnt beim Eurojackpot ab

Da hatte jemand den richtigen Riecher: Ein Spieler oder eine Spielerin tippte für die Eurojackpot-Ziehung am Freitag fünf Richtige plus Zusatzzahl – und kann sich nun über eine hübsche Summe freuen.

Die Gewinnzahlen 10-12-21-25-39 sowie die Zusatzzahlen 2 und 4 hatte niemand richtig getippt. Fünf Glückspilze schafften es fast – nur eine Zusatzzahl fehlte zum Jackpot. Darunter jemand aus Hamburg, zwei Spieler aus Niedersachsen, einer aus Sachsen und einer aus Finnland. Gewinnsumme für jeden von ihnen: 536.198 Euro.

Geld geht in den östlichen Stadtrand

Der Hamburger Gewinn geht in den Bezirk Mitte, der Spielschein wurde in einer Annahmestelle am östlichen Stadtrand abgegeben, wie Lotto Hamburg am Montag mitteilte.

Zur kommenden Eurojackpot-Ziehung am Dienstag haben sich etwa 97 Millionen Euro im Jackpot angesammelt. (paul)