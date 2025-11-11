Die Baustellen! Das Wetter! Der HSV! Die Mieten! Was zu meckern finden die Hamburger eigentlich immer. Und doch belegt Hamburg im Glücksranking der Regionen zum wiederholten Male den ersten Platz. Die Hamburger sind demnach die zufriedensten Deutschen. Glücksforscher Bernd Raffelhüschen erklärt, was Glück überhaupt ausmacht, warum die Menschen an Alster und Elbe so zufrieden sind, Schietwetter kein Problem ist und was die Reeperbahn damit zu tun hat.

„Diese Zufriedenheit hat eine ganze Reihe an Gründen“, sagt der Glücksforscher Bernd Raffelhüschen. Gemessen wird dieses Glück anhand von vier „G’s“: Gesundheit, Geld, Gemeinschaft und genetische Disposition. Genetische Disposition heißt: Mentalität – also ob das Glas halb leer oder halb voll ist.

Sport und viele Krankenhäuser