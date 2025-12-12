„Glimmer“: Hamburg bekommt einen neuen Club

Das kreative Quartier am Hamburger Oberhafen wird voraussichtlich ab kommenden Jahr um einen neuen Club erweitert: Mit einem besonderen Konzept hat sich ein Club mit dem zukünftigen Namen „Glimmer“ durchgesetzt. Was an diesem besonderen Ort in der HafenCity jetzt geplant ist, lesen Sie hier.

Mit der Hanseatischen Materialverwaltung, dem Restaurant Hobenköök, einer Parkour-Halle und weiteren Angeboten ist aus dem Oberhafen an der Stockmeyerstraße ein kreatives Quartier mit industrieller Atmosphäre geworden. Wie die Hamburger Kulturbehörde jetzt mitteilte, soll voraussichtlich ab der Saison 2026/2027 der Club „Glimmer“ das Angebot erweitern. „Der neue Club Glimmer wird, gemeinsam mit den Clubs an den Deichtorkasematten, die Vielfalt der Musikstadt Hamburg bereichern. Vom Klosterwall bis zum Oberhafenquartier entwickelt sich immer mehr eine kreative Meile aus Musik, bildender Kunst, Fotografie und Kreativwirtschaft, die viel Platz für Kunst und Kultur bietet“, sagt Kultursenator Carsten Brosda (SPD).

Hamburg: Neuer Club im Oberhafen

Auf 548 Quadratmetern soll der Club im ehemaligen Lokschuppen des Oberhafens eröffnen. 296 entfallen auf den Veranstaltungsraum, die restlichen 252 Quadratmeter werden für Nebenflächen genutzt. Die Umbauarbeiten haben den Angaben zufolge bereits begonnen.

Im „Glimmer“ soll demnach eine Mischung aus kuratierten Clubnächten und Veranstaltungen durch externe Kollektive geboten werden. Auch Konzerte, Lesungen, Flohmärkte und Theater sind geplant. „Wir freuen uns wahnsinnig über die Möglichkeit, einen neuen Club im Oberhafen gestalten zu können. Der Clubkultur geht es vielerorts leider nicht sonderlich gut und auch in Hamburg ist ihr Potenzial sicherlich noch nicht erschöpft. Unseren Teil dazu beizutragen, dass die Szene wächst, ist eine herausfordernde Aufgabe, die wir mit viel Freude angehen“, sagen Anton Burmester, Johann Kipping und Luke Mehrhoff, die hinter dem neuen Club stecken. Mit ihrer Idee haben sie sich gegen zahlreiche andere Einreichungen durchgesetzt – entscheidend waren der Kulturbehörde zufolge Kreativität, Innovationskraft und die wirtschaftliche Tragfähigkeit.

Das könnte Sie auch interessieren: Stadt plant drastische Kürzungen: „Weiß nicht, ob ich Mitarbeiter halten kann“

Mithilfe der städtischen HafenCity Hamburg GmbH, der Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH und dem Nutzer:innengremium Oberhafen 5+1 e.V. sollen in den kommenden zwei Jahren Ausschreibungsverfahren für weitere Flächen im Oberhafenquartier durchgeführt werden. (prei)