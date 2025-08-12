Gleis gesperrt: Bahnverkehr zwischen Hamburg und Bremen tagelang ausgebremst

Aufgrund einer Gleissperrung kommt es seit Dienstagnachmittag auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Bremen im Landkreis Harburg zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr – und das nicht nur heute.

Laut Angaben der Deutschen Bahn ist schon seit 13:45 Uhr ein Gleis zwischen Buchholz in der Nordheide und Hamburg-Harburg gesperrt. Grund für die Einschränkungen sind Beschädigungen am Gleis, deren genaue Ursache am Abend noch nicht bekannt war.

Die Bahngesellschaft Metronom, die auf dieser Strecke die Regionalbahnen RE4 und RB41 betreibt, informierte über Verspätungen auf der gesamten Linie zwischen dem Hamburger und Bremer Hauptbahnhof. Durch die eingleisige Streckenführung im betroffenen Abschnitt müssten Reisende mit längeren Fahrzeiten rechnen.

Hamburg-Bremen: Behinderungen noch bis Ende der Woche?

Fernzüge der Deutschen Bahn werden aktuell über eine alternative Strecke via Jesteburg und Maschen umgeleitet, was zu Verspätungen von bis zu zehn Minuten führt. Diese Umleitungsstrecke wird sonst vorwiegend von Güterzügen genutzt.

Lesen Sie auch: Grüne stellen Antrag auf graue Tonnen am Gehweg – aber nicht für Müll

Die Deutsche Bahn kündigte an, die Reparaturarbeiten so schnell wie möglich durchzuführen, konnte jedoch am frühen Abend noch keine genaue Prognose für die Dauer der Einschränkungen geben. Der Metronom rechnet damit, dass die Behinderungen voraussichtlich bis Freitagmittag andauern werden. Fahrgäste sollten laut Metronom mehr Zeit einplanen und sich über die aktuellen Fahrpläne in den digitalen Auskunftssystemen sowie über die Anzeigen und Ansagen an den Bahnsteigen informieren.