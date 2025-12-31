Glätte-Alarm in Hamburg: Winterdienst seit Mitternacht im Großeinsatz

Glatte Straßen, eisige Wege: Seit Mitternacht ist Hamburgs Winterdienst mit Hunderten Kräften im Dauereinsatz – dennoch bleibt es gefährlich.

Seit kurz vor Mitternacht ist der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg (SRH) im Volleinsatz. 728 Einsatzkräfte und rund 360 Fahrzeuge streuen Hauptverkehrsstraßen, Buslinien, wichtige Verbindungsstrecken sowie ausgewählte Radwege, Bushaltestellen und Fußgängerüberwege. Grund sind überfrierende Nässe und in den frühen Morgenstunden erwarteter Niesel-, Eisregen oder leichter Schneefall.

SRH warnt vor glatten Straßen – das müssen Hamburger wissen

Trotz des Großeinsatzes warnt die SRH: Es kann weiterhin glatt sein. Verkehrsteilnehmende sollen besonders vorsichtig unterwegs sein.

Wichtig für Anlieger: Nicht von der SRH betreute Gehwege müssen selbst geräumt und gestreut werden. Die Gehwege vor den Grundstücken sind bis 8.30 Uhr mindestens einen Meter breit zu sichern, bei starkem Fußverkehr entsprechend mehr, bei Eckgrundstücken bis zur Bordsteinkante. Tausalz ist verboten, erlaubt sind nur abstumpfende Streumittel. (mp)