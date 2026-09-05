Kurz vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt macht Udo Lindenberg ein klares Statement gegen Rechts. Dabei wird er selbst zum Detektiv.

Panikrocker Udo Lindenberg (80) hat sich mit einem ausführlichen Statement auf seinem Instagram-Account gemeldet. Der Musiker fordert seine Followerinnen und Follower bei der kommenden Wahl in Sachsen-Anhalt auf, nicht die AfD zu wählen.

Die Ansprache beginnt mit Empathie. Viele Menschen seien frustriert über Krieg und Krisen und hätten die Schnauze voll, so Lindenberg. Umso wichtiger sei es, sich genau zu überlegen, wo sie ihr Kreuz machen. Sie sollen sich nicht blenden lassen und sich das Wahlprogramm der Parteien richtig durchlesen – „so Detektiv Coolmann mäßig“, schreibt er.

Udo Lindenberg meldet sich vor Wahl in Sachsen-Anhalt

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In sechs Punkten nimmt er sich Lindenberg die Wahlinhalte der AfD vor und erklärt, was die Aussagen der Partei bedeuten, und gibt seine Meinung dazu zu verstehen.

„Lieber Gitarren statt Knarren“, sagt Udo zu den Plänen der AfD, die Waffengesetze nicht zu verschärfen, „Totales Chaos und wirtschaftlicher Overkill“ zu dem Plan, die Grenzen zu schließen. Der Musiker fordert seine Fans dazu auf, sich zu überlegen, wer von dem Parteiprogramm profitiert, und dass Wut nirgendwohin führt. Udo Lindenberg beendet sein Statement mit klarem Aufruf: „Wer Deutschland WIRKLICH liebt, wählt schwarz rot gold, gelb oder grün oder lila, aber definitiv NICHT blau.“

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In den Kommentaren erhält Udo Lindenberg viel Zuspruch. Es gibt viel Applaus, viel „Danke“, dass er seine Plattform nutzt und sich gegen Rechts einsetzt. Der Post hat mittlerweile über 110.000 Likes. (pli)