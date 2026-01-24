Gipfeltreffen in Hamburg: Darum geht’s beim Nordseegipfel im Rathaus

Esbjerg, Ostende, jetzt Hamburg – das dritte Gipfeltreffen der Nordsee-Anrainer findet in der größten deutschen Hafenstadt statt. So viele Staats- und Regierungschefs im Rathaus sind nicht alltäglich.

Der Ausbau der Energie-Partnerschaft steht im Mittelpunkt des dritten Nordsee-Gipfels, zu dem Bundeskanzler Friedrich Merz die Anrainerstaaten am Montag nach Hamburg eingeladen hat. Erwartet werden im Rathaus Staats- und Regierungschefs sowie die Energieminister aus neun Nordsee-Ländern. Was auf dem Programm steht und worauf sich die Hamburgerinnen und Hamburger einstellen müssen:

Worum geht es bei dem Gipfel?

Der Kanzler will, dass die Nordsee zum „größten Reservoir für saubere Energie weltweit“ wird. Ziel des Gipfels sei es, den grenzüberschreitenden Ausbau der Offshore-Windenergie, den Wasserstoffmarkt und zugleich eine leistungsfähige und vernetzte Offshore-Infrastruktur im gesamten Nordseeraum weiter „ambitioniert“ voranzutreiben, heißt es aus Berlin.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Der Anti-Schlagloch-Plan: Warum Hamburg dieses Jahr besonders löchrig ist

Warum Hamburg dieses Jahr besonders löchrig ist Unverschämte Gäste: Was Wirte ärgert

Was Wirte ärgert Kronzeugen quälen Block: Aussagen der Israelis belasten Mutter

Aussagen der Israelis belasten Mutter Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: HSV-Überflieger Luka Vuscovic und sein Traum & Interview mit St. Paulis Präsidenten Oke Göttlich

HSV-Überflieger Luka Vuscovic und sein Traum & Interview mit St. Paulis Präsidenten Oke Göttlich 28 Seiten Plan 7: Speed-Dating für Senioren & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Windparks auf See sollen zum Erreichen der Klimaziele eine zentrale Rolle spielen, genauso wie der Einsatz von Wasserstoff als Ersatz fossiler Energien. Außerdem soll es um eine Vernetzung von Windparks für einen verstärkten internationalen Stromhandel gehen. Dem Kanzler zufolge sollen in Hamburg die Weichen gestellt werden, um die grenzüberschreitende Energieerzeugung und den -transport zu ermöglichen.

Wieso findet das Treffen in Hamburg statt?

Fragt man den Senat, heißt es: „Hamburg ist als einer der wichtigsten Wirtschaftsstandorte Europas sowie als Zentrum für die Windenergie- und Wasserstoffwirtschaft der richtige Standort für den Nordsee-Gipfel.“ Zwei Drittel der deutschen Offshore-Windprojekte würden aus der Hansestadt gesteuert, zudem sei Hamburg mit Leuchtturmprojekten wie dem geplanten Wasserstoff-Groß-Elektrolyseur in Moorfleet Vorreiter in der Wasserstoffwirtschaft.

„Die Hansestadt hat insofern ein substanzielles Interesse daran, dass auf dem Gipfel konkrete Abkommen und Ergebnisse erzielt werden“, heißt es aus dem Rathaus. Zudem sei man als größte deutsche Hafenstadt traditionell eng mit den Nordseeanrainern verbunden.

Die beiden vorherigen Nordsee-Gipfel fanden in den Hafenstädten Ostende in Belgien und Esbjerg in Dänemark statt.

Die Staatsoberhäupter der Niederlande, Irland, Dänemark, Frankreich, Belgien, Deutschland, Luxemburg, Norwegen und in der Mitte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim Nordseegipfel 2023 in Ostende. (Archivbild) picture alliance/dpa | Michael Kappeler Die Staatsoberhäupter der Niederlande, Irland, Dänemark, Frankreich, Belgien, Deutschland, Luxemburg, Norwegen und in der Mitte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim Nordseegipfel 2023 in Ostende. (Archivbild)

Wer ist beim Gipfel dabei?

Zugesagt haben der belgische Premier Bart De Wever, die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sowie die Regierungschefs von Irland, Luxemburg, Norwegen und den Niederlanden, Micheál Martin, Luc Frieden, Jonas Gahr Støre und Dick Schoof.

Nicht dabei sind Großbritanniens Premier Keir Starmer und der französische Präsident Emmanuel Macron. Jedoch werden die Energieminister aller neun Nordsee-Anrainerstaaten in Hamburg erwartet.

Wie sieht das Programm aus?

Die Energieministerinnen und ‑minister kommen bereits am Sonntagabend zu einem gemeinsamen Abendessen zusammen. Die Staats- und Regierungschefs werden vom Bundeskanzler am Montag zunächst im Baakenhafen empfangen, wo eine Besichtigung des Mehrzweckschiffs „Neuwerk“ auf dem Programm steht.

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Termine für beliebte Straßenfeste in Hamburg – doch ein Risiko bleibt

Anschließend kommen die Staats- und Regierungschefs im Rathaus zu einer Arbeitssitzung zusammen. Geplant ist auch eine gemeinsame Stakeholderkonferenz mit den Energieministern und über 100 Wirtschaftsvertretern.

Gab es schon zuvor so große internationale Treffen in Hamburg?

Das mit Abstand größte internationale Treffen auf der Ebene von Staats- und Regierungschefs in Hamburg war der G20-Gipfel vor knapp acht Jahren. Wegen gewalttätiger Ausschreitungen linksradikaler Demonstranten und scharfer Sicherheitsvorkehrungen in der gesamten Stadt ist er vielen Hamburgern aber nicht in guter Erinnerung.

Zur „Hamburg Sustainability Conference“ kamen in den vergangenen zwei Jahren jeweils Vertreter aus über 100 Ländern in die Hansestadt – 2024 waren unter den Teilnehmern der Nachhaltigkeitskonferenz auch elf Staats- und Regierungschefs.

Der rot eingekreiste Bereich wurde zur Sicherheitszone erklärt. Polizei Der rot eingekreiste Bereich wurde zur Sicherheitszone erklärt.

Wie steht es um die Sicherheit und um Einschränkungen?

Wenn sich so viele Staatenlenker an einem Ort versammeln, gelten immer hohe Sicherheitsstandards. Anders als beim G20-Gipfel 2017 werden beim Nordsee-Gipfel allerdings keine Gegenproteste erwartet. Die Polizei sei dennoch mit ausreichend Kräften im Einsatz, um die Veranstaltung abzusichern, hieß es.

Das könnte Sie auch interessieren: Ungewöhnlicher Schritt: Hamburger sucht Arbeit – mit XXL-Plakat!

Während des Treffens sind die Straßen rund um das Rathaus und die Handelskammer für den Autoverkehr gesperrt. In den angrenzenden Straßenzügen sei mit „Auswirkungen auf die Geschäftswelt, den Liefer- und Personenverkehr sowie den ÖPNV zu rechnen“, teilte die Polizei mit.

Über dem Rathaus gilt während des Treffens zudem ein Flugverbot für Drohnen und Kleinflugzeuge. Außerdem könne es im Tagesverlauf zu weiteren, kurzfristigen und temporären Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen, wenn Staatsgäste durch die Stadt transportiert würden, hieß es. (dpa/mp)