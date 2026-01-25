Gigantisches Containerschiff in Hamburg angekommen

Auf den Weltmeeren sind teils sehr große Containerschiffe unterwegs. Oft kommen sie auch nach Hamburg. So wie an diesem Wochenende.

Wer gern riesengroße Schiffe bewundert, kann das häufig im Hamburger Hafen tun, zum Beispiel heute: Das 400 Meter lange Containerschiff „OOCL Portugal” hat das Containerterminal Tollerort der HHLA (Hamburger Hafen und Logistik) erreicht, wie die Polizei bestätigte.

Damit das mehr als 60 Meter breite Schiff ohne Komplikationen wenden und gegenüber von Steinwerder „einparken” kann, wurde die durchgehende Schifffahrt für rund eine Stunde gesperrt. „Normalerweise hat eine Hafenbarkasse Vorfahrt. Das große Containerschiff kann aber nicht aufstoppen und warten.” Deshalb werde bei so großen Schiffen immer die durchgehende Schifffahrt gesperrt.

Das 2024 gebaute Containerschiff kann fast 225.000 Tonnen Güter transportieren. Es hat einen Tiefgang von bis zu 16,5 Metern. Die „OOCL Portugal” kam aus Rotterdam und wird nach der Liegezeit in Hamburg weiter nach Antwerpen fahren.

Wer die Einfahrt „OOCL Portugal“ verpasst hat, muss sich nicht grämen: Mit der „Ever Acme“ wird schon am Montagvormittag der nächste 400-Meter-Koloss im Hafen erwartet. (dpa/mp)