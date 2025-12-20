Gigantischer Abriss mitten in Hamburg schreitet voran – was hier entstehen soll

Wer in der Hamburger Innenstadt unterwegs ist, kann diese gigantische Baustelle nicht übersehen: An der Ecke Große Bleichen/Poststraße kreisen schon länger die Abriss-Bagger, jetzt ist von dem ehemals schönen Gründerzeithaus nichts mehr übrig geblieben. Was dort entstehen soll, lesen Sie hier.

Passanten, die im vorweihnachtlichen Geschenkestress durch die City hasten, verweilen kurz und machen Fotos: Es ist ein gigantischer und gleichzeitig trauriger Anblick. In den vergangenen Monaten ist das Gebäude, das einst das Stadtbild zwischen Hanseviertel, Alter Post und Alsterhaus prägte, Stück für Stück verschwunden.

Hamburger Hof in der City soll sich komplett verändern

Dabei handelte es sich um den hinteren Teil der Einkaufspassage Hamburger Hof am Jungfernstieg. Die Immobilie gehört den Versicherungskonzernen Ergo und Munich Re. Sie wollen in den Gebäudekomplex ein paar Hundert Millionen Euro investieren.

Um 1900 entstand der Gründerzeit-Bau an der Ecke Große Bleichen/Poststraße und prägte seitdem einen der meistbesuchten Plätze in der Hamburger City. Florian Quandt Um 1900 entstand der Gründerzeit-Bau an der Ecke Große Bleichen/Poststraße und prägte seitdem einen der meistbesuchten Plätze in der Hamburger City.

Die bekannte rötliche Fassade des Hamburger Hofs am Jungfernstieg ist denkmalgeschützt und bleibt erhalten – das galt allerdings nicht für das hintere Gebäude. Geplant ist bis 2029 ein Mix aus Einzelhandel, Gastronomie, modernen Büroflächen und ein paar Wohnungen.

2029 soll an der Ecke Große Bleichen/Poststraße ein eher trister Neubau stehen. Diener & Diener Architekten/PONNIE Images 2029 soll an der Ecke Große Bleichen/Poststraße ein eher trister Neubau stehen.

Vor seiner Zeit als Einkaufspassage war der Hamburger Hof eines der besten Hotels der Stadt. Zu den prominentesten Gästen gehörten 1896 der chinesische Vizekönig Li Hongzhang, 1900 Prinz Heinrich von Preußen und 1912 König Friedrich VIII. von Dänemark. Das ehemals aufwändig gestaltete Dach wurde bei Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg zerstört und durch ein einfaches Dach ersetzt. 1979 wurde es in ein Bürohaus mit Einkaufspassage umgestaltet.