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Bahnhof Altona

Der bestehende Bahnhof Altona soll in Zukunft durch ein komplett neues Zentrum ersetzt werden. Foto: IMAGO / Hanno Bode

paidGigantische Pläne, neue Gebäude: So schick soll Altonas Trostlos-Bahnhof werden

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Der Bahnhof Altona erinnert an einen lieblosen Betonklotz, der schon lange nichts mehr mit seinem einstigen Vorgänger, einem eindrucksvollen Backsteinbau, gemein hat. Letzterer wurde in den 70er Jahren trotz massiver Proteste abgerissen und durch das heutige Gebäude ersetzt. Jetzt steht nicht nur für den Bahnhof, sondern für das gesamte Umfeld erneut eine riesige Veränderung an: Zwei Architekturentwürfe konnten die Jury in einer ersten Runde überzeugen. Die MOPO stellt die gigantischen Visualisierungen und Pläne vor.


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