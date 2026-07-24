Blue-Port-Macher Michael Batz setzt dieses Mal auf Gold – zum Jubiläum einer Hamburger Erfolgsgeschichte.

Der Hamburger Hafen wird im Herbst 2026 in goldenes Licht getaucht: Vom 24. September bis 4. Oktober soll eine Lichtkunst-Inszenierung anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von „König der Löwen“ mehrere Gebäude und Schiffe erstrahlen lassen.

Der Lichtkünstler Michael Batz plant die Installation am Stage Theater im Hafen, am Stage Theater an der Elbe sowie an Gebäuden der Hamburg Port Authority (HPA) und von Shell. Auch die Museumsschiffe „Cap San Diego“ und „Rickmer Rickmers“ werden Teil der Aktion.

„König der Löwen“ zählt zu den erfolgreichsten Musicals Hamburgs

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„König der Löwen“ läuft seit 25 Jahren in Hamburg und zählt mit mehr als 17 Millionen Besucherinnen und Besuchern zu den erfolgreichsten Musicals der Stadt. Zum Start der Lichtaktion am 24. September sollen Michael Batz, Theaterleiterin Isabela Silvova und Darsteller des Musicals auf der „Cap San Diego“ den offiziellen Auftakt geben.

Batz ist unter anderem für das Lichtkunstprojekt Blue Port Hamburg bekannt, bei dem der Hafen regelmäßig blau beleuchtet wird. Mit dem „Golden Port“ wird der Hafen nun erstmals in goldenen Farbtönen inszeniert.

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„‚König der Löwen‘ ist aus dem Hamburger Hafen nicht mehr wegzudenken“, sagt Batz. Er freue sich, das Jubiläum mitgestalten und einen Teil des Hafens erneut beleuchten zu dürfen – dieses Mal in Gold. (tst)