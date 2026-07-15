Gigantische Bögen: Jetzt wird die neue Sternbrücke ausgepackt

108 Meter lang, 25 Meter hoch: Die Planen am Schulterblatt wurden gelüftet, erstmals sind die Ausmaße der neuen Sternbrücke erkennbar.

Bislang war die neue Sternbrücke noch unter Planen versteckt, jetzt sind die gigantischen Bögen erkennbar. Julian König

Es ist ein gigantischer Anblick: Auf der Brammerfläche an der Max-Brauer-Allee bauen bis zu hundert Arbeiter seit Monaten die neue Sternbrücke zusammen – bislang versteckt unter Planen. Seit kurzem ist das neue Brückenkonstrukt, von den Kritikern „Monsterbrücke“ getauft, in seiner vollen Größe erkennbar. Wann es losgeht mit dem Einbau:

108 Meter lang und 25 Meter hoch – die riesigen Maße der neuen Sternbrücke sind jetzt zum ersten Mal so richtig zu sehen. 4000 bis 5000 Tonnen Stahl wurden dafür verbaut, vor dem finalen Transport an ihren neuen Platz wird die Brücke aber noch einmal gewogen.

Altona: Neue Sternbrücke wird mit einem „Tausendfüßler“ transportiert

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Bereits seit dem 26. Juni ist die Max-Brauer-Allee zwischen Stresemannstraße und Schulterblatt für Autos gesperrt, ab Freitag, 17. Juli, auch die Kreuzung Max-Brauer-Allee/Stresemannstraße. Die Bahn ist seitdem damit beschäftigt, die Straße für den Transport vorzubereiten.

Den Transport selbst übernimmt ein sogenannter „Tausendfüßler“. Das ist ein Fahrzeug für extrem sperrige und schwere Lasten, dessen Reifen sich um 360 Grad, also um die eigene Achse, drehen können.

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Janna Widmaier (36) ist die Projektleiterin für den Neubau der Sternbrücke. Florian Quandt

„Dieses Fahrzeug kann aber so gut wie keine Steigungen erklimmen, deshalb muss die Straße dafür geebnet werden“, erklärte Projektleiterin Janna Widmaier bereits. Bedeutet: Die Straße wird mit Sand aufgeschüttet, damit keine Höhenunterschiede zwischen Bordstein und Fahrbahn bestehen. Darüber werden Stahlplatten gelegt. Sämtliche Ampeln und Fahrradbügel müssen weichen, wenn der Schwertransport dort entlangrollt. 86 Bäume wurden dafür unter Protesten bereits gefällt – dafür 200 an neuen Orten gepflanzt.

Alte Sternbrücke wird ab dem 24. Juli abgerissen

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Am 24. Juli ist es dann so weit: An diesem Tag soll die alte Sternbrücke, die 2026 ihr 100-jähriges Bestehen feiert, endgültig abgerissen werden. Mehr als 900 S-Bahnen, Regional- und Fernzüge fahren täglich darüber. Damit die Verbindung „zuverlässig und fit“ bleibe, brauche es einen Neubau, argumentiert die Deutsche Bahn. Kritiker sprechen von einem „städtebaulichen Skandal“, einer „Monsterbrücke“, die nicht in das dicht bebaute Viertel passe.

Die alte Sternbrücke soll ab dem 24. Juli endgültig abgerissen werden. Florian Quandt

Ab dem 30. Juli soll die neue Sternbrücke dann ihren bisherigen Platz auf der Brammerfläche verlassen und mit dem „Tausendfüßler“ zur Kreuzung gekarrt werden. Ein bis zwei Kilometer pro Stunde ist das Fahrzeug schnell, das mit einer Fernbedienung gesteuert wird.

Sternbrücke sorgt für massive Einschränkungen auf der Schiene und Straße

Acht bis zehn Stunden soll es dauern, bis die Brücke an der Ziel-Kreuzung ankommt. Dort wird sie dann in Position gedreht und mithilfe von Hydraulikzylindern und Holzelementen nach oben gedrückt und eingesetzt – laut der Projektleiterin eine Zentimeterarbeit. Ist alles geschafft, muss die Deutsche Bahn dann noch zwei Wochen lang Gleise und neue Oberleitungen einbauen, bevor die ersten Züge darüber rollen können.

Ab dem 2. September soll die Max-Brauer-Allee wieder befahrbar sein. Währenddessen ist ab Freitag auch die Verbindungsbahn (Altona – Holstenstraße – Sternschanze – Dammtor) für S-Bahnen, Regional- und Fernzüge gesperrt. Das bedeutet für Pendler massive Umleitungen, Ausfälle und Wartezeiten. Zuletzt wurde bekannt, dass sich diese Bahn-Sperrung aufgrund des schlechten Baugrundes um zwei Wochen bis zum 31. August verzögert.