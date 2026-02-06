mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Giftköder adé: Eine junge Frau mit ihrem Hund in Hamburg unterwegs.

Giftköder adé: Eine junge Frau mit ihrem Hund in Hamburg unterwegs. Foto: dpa/Kristin Klose

  • Hammerbrook

paidGiftköder adé: Neues Verbot kann vielen Hunden und Katzen das Leben retten

kommentar icon
arrow down

Hundehalter kennen das gefährliche Problem: Bisher konnte jeder private Kunde einfach so im Baumarkt oder im Internet für recht wenig Geld Rattengift kaufen und es auslegen. Ein neues Gesetz erschwert es jetzt, an solche Giftköder heranzukommen. Kunden werden die Veränderung bald im Baumarkt zu spüren bekommen. Die MOPO fragte beim Hamburger Tierschutzverein und bei Obi nach.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test