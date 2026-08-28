Hamburg bekommt ein Weltklasse-Museum und aus einem Schandfleck wird ein Wahrzeichen. So war es bisher gedacht und die Rede ist natürlich vom Elbtower. Zu schön, um wahr zu sein? Denn nun starb Multimilliardär Klaus-Michael Kühne und sein Tod könnte bedeutende Auswirkungen auf die Fertigstellung des Elbtowers haben. Die entscheidende Rolle spielt jetzt ein in der Hansestadt gänzlich Unbekannter: der Schweizer Rechtsanwalt Thomas Staehelin. Der 78-jährige enge Weggefährte des im Alter von 89 Jahren verstorbenen Unternehmers ist der neue starke Mann in der Kühne-Stiftung und der Stiftungsrat entscheidet künftig über das 30-Milliarden-Vermögen Kühnes. Die MOPO beantwortet hier die wichtigsten Fragen rund um den Elbtower.

Wer ist Thomas Staehelin?

Das „Handelsblatt“ bezeichnet den ehemaligen Präsidenten der Handelskammer Basel als „Graue Eminenz der eidgenössischen Wirtschaft“. Heute ist er als Partner in der Baseler Rechtsanwaltskanzlei Fromer Schultheiss & Staehelin tätig und wie Kühne selbst ein Superreicher. Seine Ehefrau gehört zu den Erben des Aufzugherstellers Schindler. Als ganz junger Anwalt unterstützte Staehelin bereits 1969 den Vater von Klaus-Michael Kühne bei der Verlegung der Firma von Bremen in die Schweiz. Alfred Kühne gründete dann mit Sohn Klaus-Michael 1976 die Kühne-Stiftung, bei der jetzt alle Fäden zusammenlaufen.

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Die Stiftung engagiert sich weltweit in den Bereichen Medizin, Kultur oder Klimaschutz. Von Hamburg ist natürlich nicht die Rede.

Und das ist der springende Punkt. Allein aus Verbundenheit zu seiner Heimatstadt wollte sich Kühne beim Elbtower engagieren.

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Thomas Staehelin hat diese Bindung natürlich nicht und er muss bei künftigen Investments immer streng den Stiftungszweck im Auge behalten. Für Hamburg wird entscheidend sein, ob das Wort von Klaus-Michael Kühne auch über dessen Tod hinaus Bestand hat.

Gibt es Alternativen, falls die Kühne-Stiftung kein Geld gibt?

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Nicht wirklich. Neue Investoren zu finden dürfte sich schwierig gestalten. Ob und in welchem Umfang sich alternative Finanzierungsoptionen ergeben, lässt sich derzeit nicht verlässlich einschätzen.

Klaus-Michael Kühne starb in der Nacht zum Montag im Alter von 89 Jahren. Er hinterlässt seine Frau Christine. IMAGO/nicepix.world

Wie weit sind die Verhandlungen zwischen den vom Bauunternehmer Dieter Becken vertretenen Investoren und der Stadt?

Neben Kühne sind noch der Versicherungskonzern Signal-Iduna und Drogerie-Unternehmer Dirk Rossmann im Boot. Nach Informationen aus dem Rathaus sind die Verhandlungen sehr weit. Man ist sich grundsätzlich einig, dass die Stadt mit dem Naturkundemuseum in den Elbtower zieht und dafür für 595 Millionen Euro ein Teileigentum der Immobilie erwirbt. Die Summe ist ein Festpreis und auf die Stadt sollen keine Mehrkosten zukommen. Ein kompletter Neubau des Museums dagegen könnte mehr als eine Milliarde Euro verschlingen.

Wie könnte es im besten Fall weitergehen?

Der Vertrag könnte in einigen Wochen unterschriftsreif sein. Dann berät erneut der Senat, der nach MOPO-Informationen grundsätzlich für ein Museum im Elbtower ist, und die Entscheidung könnte dann vermutlich zur Jahreswende 2026/27 die Bürgerschaft fällen. Mitte 2027 könnte dann endlich Beginn der Fertigstellung des 200-Meter-Gebäudes sein.

Was wäre der „Worst Case“?

Das Geld für den Weiterbau kommt nicht zusammen. In diesem Fall würde die Immobilie zurück an den Berliner Insolvenzverwalter über das Vermögen des österreichischen Pleite-Investors René Benko fallen. Der Insolvenzverwalter würde dann eine Versteigerung anberaumen. Doch die Gebote für eine halbfertige Immobilie mit einer Grundschuldbelastung von 100 Millionen Euro dürften sich in Grenzen halten, wenn dann überhaupt jemand bietet.

Kann die Stadt die Immobilie zurückkaufen, abreißen und neu planen?

Ja, theoretisch. Aber der Unterhalt des Towers kostet aktuell mehr als eine halbe Million Euro – jeden Monat! Und ein Abriss könnte wegen des komplexen Bauwerks deutlich mehr als 30 Millionen Euro verschlingen.