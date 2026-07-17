In Hamburg wird es heute sehr warm. Doch Gewitter sind im Anmarsch.

Ein Blitz über dem Hamburger Hafen (Archivbild) picture alliance / xim.gs | xim.gs / Pluto

Mit bis zu 30 Grad wird es am Freitag in Hamburg richtig heiß. Doch das Wetter bleibt nicht sonnig. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) könnte es mehrfach krachen.

Das Tief, das aktuell nach Südschweden zieht, bringt Luftmassen mit sich, die durchaus einzelne Gewitter über Hamburg lostreten können, so ein DWD-Sprecher. Besonders im Verlauf des Nachmittags können sich einzelne kräftige Gewitter bilden. Die heftigsten Entwicklungen prognostiziert der Sprecher allerdings von der Lübecker Bucht Richtung Mecklenburg-Vorpommern.

Wetter in Hamburg: Stürmische Böen und Starkregen erwartet

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In Hamburg erwartet der DWD zudem stürmische Böen mit bis zu 65 km/h. Ab 15 Uhr sei mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel zu rechnen. Besonders der Nordosten Hamburgs soll betroffen sein.

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Richtung Abend zieht das schlechte Wetter dann Richtung Nordosten ab. Am Samstag soll es freundlicher werden. Mit kühlerer Luft und Temperaturen von bis zu 21 Grad erwarten die Hamburger Wolken, sowie im Tagesverlauf einzelne stürmische Böen. Regnen soll es vermutlich nicht.

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Am Sonntag bleiben die Temperaturen bei rund 20 Grad, so der Sprecher. Dafür wird es wieder etwas wechselhafter. Morgens kommt ein Regengebiet auf Hamburg dazu. Dabei können wieder einzelne Gewitter auftreten.