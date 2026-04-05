Gewitter und schwere Sturmböen in Hamburg – ab dann wird’s besser

Während am Ostersamstag in vielen Teilen Hamburgs die Sonne schien, soll nun wieder ungemütlicher werden. Auch schwere Sturmböen und Gewitter sind möglich.

Gerade noch gemütlich am Osterfeuer gesessen und schon einen Tag später peitscht der Wind durch Hamburg. Für Sonntag kündigt der Deutsche Wetterdienst in Hamburg und Schleswig-Holstein Wolken, teils schwere Sturmböen, Regen und Gewitter an. Dazwischen soll es aber auch freundliche Momente geben. In Hamburg werden es maximal 15 Grad.

In Hamburg: Dienstag und Mittwoch soll es aufklaren

In der Nacht zum Montag kann es ebenfalls zu vereinzelten Gewittern kommen. Der Regen soll nachlassen und der Himmel etwas aufklaren.

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Der Montag soll dann heller werden, doch die Temperaturen bleiben zurückhaltend: 13 Grad sind hier für Hamburg angesagt. An den Küsten soll es teils starken West- bis Nordwestwind geben. In der Nacht zu Dienstag soll es zwar bewölkt und teils neblig werden, dafür aber trocken.

Dienstag und Mittwoch soll es in Hamburg dann wieder schöner werden. 15 bis 16 Grad sind angekündigt. Der Deutsche Wetterdienst rechnet auch in der Nacht zum Donnerstag mit einem klaren und meist trockenen Himmel.