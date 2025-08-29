Gewitter und ganz viel Grau: Hamburg steht ein Trostlos-Wochenende bevor

In den kommenden Tagen wird das Wetter im Norden Deutschlands von einem Tief über den Britischen Inseln bestimmt. Der Himmel bleibt in den kommenden Tagen grau – und es kann auch mal gewittern.

Am Wochenende wird es im Norden Deutschlands bewölkt, teils regnerisch und teils sehr windig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in den kommenden Tagen mit Temperaturen über 20 Grad, warnt allerdings auch vor einem Tief über den Britischen Inseln, welches feuchtwarme Luft nach Deutschland fließen lässt.

Im Nordwesten bleibt es über das Wochenende bewölkt. Zeitweise kann es zu starken Gewittern mit stürmischen Böen mit bis zu 65 Kilometern pro Stunde kommen, wie der DWD vorhersagt. Diese können teils auch von Starkregen begleitet werden. Laut einer Meteorologin des DWD soll es allerdings bei vereinzelten Gewittern bleiben.

Am Sonntag soll die Gewittergefahr vorüber sein. Tagsüber bleibt es laut Vorhersage bei Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad.

In Mecklenburg-Vorpommern ist es am Freitag regnerisch, teilweise sogar gewittrig. Die Temperaturen steigen laut DWD nicht über 23 Grad.

Auch hier könne es vereinzelt zu Gewittern kommen, die sich bis zum Sonntag abschwächen. Im Laufe des Wochenendes soll sich der Nordosten allerdings aufwärmen – bis zu 27 Grad am Sonntagabend. (dpa)