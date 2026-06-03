Gewitter, Hagel, Starkregen: Der Sommer im Norden legt eine Pause ein

Das Wetter im Norden ist in den kommenden Tagen von Gewittern geprägt. Welche Regionen besonders betroffen sind und wie warm es wird:

Gewitter, Starkregen und Hagel – die Menschen im Norden müssen sich in den kommenden Tagen eher auf schlechtes Wetter einstellen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) soll es zunächst wechselhaft bis stark bewölkt sein und regnen, gegen Nachmittag kommt es teilweise zu Gewittern. Die Temperaturen steigen auf bis zu 18 Grad auf Sylt und 22 Grad in Ostholstein. In Mecklenburg-Vorpommern liegen die Höchstwerte bei maximal 21 Grad.

Wetter im Norden: So werden die kommenden Tage

In der Nacht zum Donnerstag lockern die Wolken zunächst etwas auf, später wird es wieder nass, teilweise kommt es zu Gewittern. Es kühlt sich ab auf bis zu 12 Grad. Tagsüber ist es in Hamburg und Schleswig-Holstein anfangs freundlich, es kommt teilweise zu gewittrigem Regen. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 22 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern kommt es ab Donnerstagnachmittag zu Gewittern, mancherorts zu Starkregen, Sturmböen und Hagel. Es erwärmt sich auf bis zu 23 Grad.

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Ähnlich sieht es am Freitag aus. Im Tagesverlauf sind wieder Gewitter und teilweise Starkregen, Sturmböen und Hagel für Mecklenburg-Vorpommern vorhergesagt. Die Temperaturen steigen auf bis zu 21 Grad. Auch in Hamburg und Schleswig-Holstein wird es teilweise nass und gewittrig. Hier liegen die Höchstwerte auf Helgoland bei 16 Grad, sonst bei 18 bis 20 Grad. (dpa/mp)