Platz eins unter den Banken, Platz acht bundesweit: Die Haspa schneidet im Arbeitgeber-Ranking besonders gut ab.

Die Hamburger Sparkasse ist laut einem aktuellen Ranking Deutschlands beliebtester Arbeitgeber unter den Banken. (Symbolbild) IMAGO / Hanno Bode

Die Hamburger Sparkasse (Haspa) ist Deutschlands beliebtester Arbeitgeber unter den Banken – das geht aus dem aktuellen Ranking der Arbeitgeberplattform „Kununu” und der „Zeit“-Verlagsgruppe hervor.

Branchenübergreifend landet die Haspa auf Platz acht und ist damit die einzige Bank unter den 15 besten Arbeitgebern Deutschlands. Das liegt unter anderem an Unternehmenskultur, Arbeitsklima, Karrierechancen und Vergütung. Grundlage des Rankings sind Bewertungen aktueller und ehemaliger Beschäftigter.

Olaf Oesterhelweg, stellvertretender Vorstandssprecher und Personalvorstand der Haspa, zeigt sich erfreut über die Auszeichnung. Er sagte dazu: „Verantwortung wird übernommen, Ideen werden eingebracht und Veränderungen gemeinsam gestaltet. Das ist für mich das Fundament für unseren Erfolg“.

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Immer mehr Bewerbungen bei der Haspa

Auch bei Bewerbern gewinnt die Haspa an Beliebtheit: Die Zahl der Bewerbungen für Ausbildungsplätze stieg zwischen 2023 und 2025 nach Unternehmensangaben um mehr als 150 Prozent auf mehr als 2000. Für reguläre Stellen gingen im gleichen Zeitraum rund 3700 Bewerbungen ein – ein Plus von etwa 350 Prozent.

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Im Sommer beginnen 180 Auszubildende und dual Studierende ihre Ausbildung bei der Haspa. Bereits im März waren alle Ausbildungsplätze vergeben.