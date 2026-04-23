Die „Spiegel“-Recherche zum Fall Collien Fernandes hat die Themen „Machtmissbrauch“ und „sexuelle Gewalt“ vor einigen Wochen wieder in den Fokus gerückt. Aktuell laufen mehrere Gerichtsverfahren in Hamburg gegen Männer, die Frauen misshandelt und in einem Fall sogar getötet haben sollen. Petra Söchting ist Leiterin des Hilfetelefons „Gewalt gegen Frauen“. Im Interview spricht sie über den Fall Ulmen/Fernandes, Bedrohungen im eigenen Zuhause und wie Frauen sich wehren können.

MOPO: Frau Söchting, Sie setzen sich täglich mit den Schicksalen von Frauen in Deutschland auseinander. Welches Bild haben Sie von der Realität dieser Frauen?

Petra Söchting: Die Realität von Frauen in Deutschland ist leider so, dass geschlechtsspezifische Gewalt noch immer weit verbreitet ist. Unsere Erfahrungen zeigen, dass es jede Frau treffen kann und keine Frau sicher vor Gewalt ist.